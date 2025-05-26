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功夫皇帝｜李連杰細女Jada曾患抑鬱症險輕生　Jada大學畢業老父感安慰兼自嘲：小學文憑都沒有

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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李連杰參加小女兒Jada畢業典禮。（微博截圖）

【李連杰 / 李連杰女兒 / 利智 / 星二代】武打巨星「功夫皇帝」李連杰昨日（5月25日）在社交平台開心分享細女兒Jada（李安淇）大學畢業照片，並發文稱：「咱家的四個女兒都大學畢業啦！這是我人生的高光時刻，請允許我嘚瑟一下！」

難掩驕傲和喜悅之情的李連杰更是幽默自嘲，「老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有~」，由衷開心祝賀女兒：「努力了十幾年，終於可以自由地去完成自己的夢想了，恭喜小女兒Jada大學畢業！」

於李連杰在社交平台分享的合照可見，他與利智所生的大女兒Jane和Jada都非常漂亮、身材亦高挑，完全遺傳媽媽利智的好身材及美貌。

儘管利智今次未有現身鏡頭前，不過李連杰則難掩喜悅之情，大方分享與小女兒親密貼頭合照，配文中的一字一句都藏不住老爸的喜悅與驕傲！

李連杰女兒︱李連杰與前妻黃秋燕所生二女罕有曝光　接受女兒眼部檢查：你現在是眼科醫生

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功夫皇帝｜小女兒Jada曾患抑鬱症

李連杰與現任妻子利智共育有兩名女兒，大女兒Jane和小女兒Jada皆在美國接受高等教育，Jane則於2023年於哈佛大學畢業，Jada今年亦從哥倫比亞大學旗下的巴納德女子學院畢業，即兩女都屬學霸！

不過，在小女兒Jada成才前經歷過人生黑暗時刻。李連傑曾在接受媒體訪問時談到，Jada自7歲起患抑鬱症，到13歲時病情嚴重到想輕生，她一度認爲「你們大人安排了所有事，你們要我學這學那，問過我了嗎？我活着的意義是甚麼？」

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李連杰｜與小女兒Jada學佛舒緩抑鬱症

李連杰對此感到十分愧疚，自責在女兒患病時忙於工作做壹基金，沒有好好關懷她，並公開向女兒道歉，「當時我跟女兒說，我不懂怎麼做一個好父親，我能重新學嗎？你跟我說，我一定努力學習跟你改，我希望做你朋友。」

之後李連杰努力與女兒做朋友、做同學，他與女兒展開為期3個月學習藏傳佛教，在宗教的協助下，女兒的情況有所好轉，兩人一起去嘗試尋找、了解問題的根，雖不能治根但明顯找到抑鬱出口。

李連杰｜接受二女兒李苔蜜眼部檢查

另外，李連杰與第一任妻子黃秋燕於1987年結婚，育有兩名女兒李思及李苔蜜，當中李苔蜜為眼科醫生，早前李連杰在社交平台分享接受女兒驗眼的照片。

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近年因甲狀腺問題影響健康的李連杰，在2020年參演迪士尼真人版電影《花木蘭》後沒再拍戲，甚至多次傳出病危消息。最近，他正式復出，與師弟吳京和謝霆鋒等參演袁和平執導的武俠片《鏢人：風起大漠》，再度大展身手。

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