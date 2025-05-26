  • 27°C
香港時間：2025526日 (一) 13:29

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一　$199起任食和牛/龍蝦/生蠔

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一，$199起任食和牛、龍蝦、生蠔。

【銅鑼灣Mr. Steak/快閃優惠/自助餐買一送一/KKday】銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠，今日（5月26日）下午6時開始透過KKday預訂！自助午餐只需每位$199起，自助晚餐低至每位$274起，任食鐵板燒、和牛、龍蝦、生蠔、雪花蟹腳等豐富菜式及甜品，現預購優惠可於6月期間使用。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐$199/位起

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐用餐區設有多個即煮美食站，匯聚各地美食，包括各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、美國極黑牛鐵板燒、即開生蠔等。晚市自助餐更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材。甜品有即焗心太軟、Haagen-Dazs雪糕、牛乳布甸等，滿足不同口味需求。

5月26日（今日）下午6時正至6月1日晚上11:59，於KKday網站或手機應用程式內預訂，即可享有買一送一優惠，低至$199/位（原價$398/位）享用「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助餐！另有「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助餐的買一送一優惠，低至$274/位。

點擊圖片放大
+5
+4

自助餐優惠｜Mr. Steak自助餐優惠詳情

優惠預訂日期：2025年5月26日 18:00 - 6月1日 23:59

優惠使用日期：2025年6月1日至6月30日（6月14日、15日除外）

1. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐
星期一至五：$398/2位起，平均$199/位起（原價 $796/2位）

星期六至日及公眾假期：$498/2位 起，平均$249/位起（原價 $996/2位）

（另收加一服務費）

2. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)
星期一至五：$548/2位起，平均$274/位起（原價 $1,096/2位）

星期六至日及公眾假期：$598/2位起，平均$299/位 起（原價 $1,196/2位）

（另收加一服務費）

3. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)

星期一至四：$658/2位起，平均$329/位起（原價 $1,316/2位）

星期五至日及公眾假期：$698/2位起，平均$349/位起（原價 $1,396/2位）

（另收加一服務費）

優惠詳情按注意：上述價格未包括原價10%服務費；優惠價格只適用於成人（高於140cm)，兒童（身高100厘米或以上、140厘米或以下）及長者（65歲或以上）需於現場加購。

銅鑼灣Mr. Steak a la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
電話：2881 5757

用餐時間：
自助午餐：星期一至日及公眾假期 12:00 - 14:30
自助晚餐（2個時段）：星期一至日17:00 - 19:00； 19:30 - 22:00

更多優惠資訊：

麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡

優惠情報｜Häagen-Dazs推三款芒果特飲 買一送一享雙倍甜美冰爽

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡
09:00 2025/05/24
麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡
餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高
15:31 2025/05/23
餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
16:13 2025/05/23
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一
14:55 2025/05/23
759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一
親子好去處｜中環海濱 一連66日賞「竹」裝置藝術　免費玩文化/音樂/舞蹈/運動節目
14:39 2025/05/22
親子好去處｜中環海濱 一連66日賞「竹」裝置藝術　免費玩文化/音樂/舞蹈/運動節目
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折
19:41 2025/05/22
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

你可能感興趣

麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡
09:00 2025/05/24
麥當勞優惠｜麥當勞$30套餐優惠第二彈　超低價歎12件麥樂雞/雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋漢堡
餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高
15:31 2025/05/23
餐廳情報 | 銅鑼灣燒肉歎盡維港景 午市和牛定食性價比高
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
16:13 2025/05/23
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
著數優惠 餐廳情報 牛肉 生蠔 美食 海鮮 甜品 自助餐 銅鑼灣

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩