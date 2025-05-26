自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一　$199起任食和牛/龍蝦/生蠔

【銅鑼灣Mr. Steak/快閃優惠/自助餐買一送一/KKday】銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠，今日（5月26日）下午6時開始透過KKday預訂！自助午餐只需每位$199起，自助晚餐低至每位$274起，任食鐵板燒、和牛、龍蝦、生蠔、雪花蟹腳等豐富菜式及甜品，現預購優惠可於6月期間使用。

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自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐$199/位起

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐用餐區設有多個即煮美食站，匯聚各地美食，包括各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、美國極黑牛鐵板燒、即開生蠔等。晚市自助餐更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材。甜品有即焗心太軟、Haagen-Dazs雪糕、牛乳布甸等，滿足不同口味需求。

5月26日（今日）下午6時正至6月1日晚上11:59，於KKday網站或手機應用程式內預訂，即可享有買一送一優惠，低至$199/位（原價$398/位）享用「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助餐！另有「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助餐的買一送一優惠，低至$274/位。

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自助餐優惠｜Mr. Steak自助餐優惠詳情

優惠預訂日期：2025年5月26日 18:00 - 6月1日 23:59

優惠使用日期：2025年6月1日至6月30日（6月14日、15日除外）

1. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

星期一至五：$398/2位起，平均$199/位起（原價 $796/2位）

星期六至日及公眾假期：$498/2位 起，平均$249/位起（原價 $996/2位）

（另收加一服務費）

2. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)

星期一至五：$548/2位起，平均$274/位起（原價 $1,096/2位）

星期六至日及公眾假期：$598/2位起，平均$299/位 起（原價 $1,196/2位）

（另收加一服務費）

3. 【KKday獨家快閃優惠｜買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)

星期一至四：$658/2位起，平均$329/位起（原價 $1,316/2位）

星期五至日及公眾假期：$698/2位起，平均$349/位起（原價 $1,396/2位）

（另收加一服務費）

優惠詳情按此。注意：上述價格未包括原價10%服務費；優惠價格只適用於成人（高於140cm)，兒童（身高100厘米或以上、140厘米或以下）及長者（65歲或以上）需於現場加購。

銅鑼灣Mr. Steak a la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：2881 5757

用餐時間：

自助午餐：星期一至日及公眾假期 12:00 - 14:30

自助晚餐（2個時段）：星期一至日17:00 - 19:00； 19:30 - 22:00

更多優惠資訊：

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