鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦

【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘】鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。但在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，由此有傳真正原因是二人出軌。

在今年2月，傳出鄭中基余思敏正辦理離婚手續，結束逾13年婚姻。雖然兩人到今都沒有親自正式交代婚姻狀況，但彼此已取消互相關注，今年3月余思敏在社交平台分享與仔女慶祝生日合照，也完全沒有鄭中基身影。

在上月，鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊，鄭中基當被在場記者記者追問是否辦理離婚、子女撫養權等問題時，他一概未有回應，只表示：「多謝關心，thanks。」

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變

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鄭中基余思敏離婚︱有意復出工作

不過，鄭中基與余思敏到今沒親自正式交代婚姻狀況，不過余思敏的好友衛志豪日前於活動，表示一直與好友余思敏聯絡。對於之前有傳鄭中基提出每月提供僅8000元的贍養費，不足以支付一對子女的生活及教育開支，以致雙方未能達成共識，由此鬧上法庭處理。衛志豪指因為事件已進入司法程序，故此不會去了解。

不過，衛志豪透露余思敏情緒不好，幸獲一班朋友常陪伴她，心情已平伏了很多，稱：「每個人遇到這些事都會不開心，加上暫未解決，希望她更開心。」他更指，余思敏要照顧小朋友及父母，日常處理家事已幾辛苦。

當被問到是否跟子女同住？他回答說：「有時。」而且更透露：「余思敏希望於子女長大後復出工作，有意發展網上事業，工作性質會較自由。」

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