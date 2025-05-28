家庭矛盾｜無業妹妹免費霸住居屋20年　業主姊姊想賣樓遭「同歸於盡」威脅

家家有本難唸的經，親人間有利益衝突究竟應該如何應對？近日，有港女在香港討論區發帖，指她早年將供斷的居屋給母親居住，而失業後成為「無業遊民」的妹妹也同住，期間並未支付任何費用。

近日，港女有意賣樓，在自家附近置業以方便照顧母親，要求妹妹搬離居屋卻遭到拒絕，她甚至以「以死相逼」，還不斷以各種方式騷擾她，影響她的生活……

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家庭矛盾｜無業妹妹免費住居屋20年 不願搬走以死相逼

樓主以「有個不知所謂呀妹」為題發帖，稱她有1間已供斷的居屋，在結婚後便搬出後便留給母親居住，又因一時心軟，同意失業的妹妹與母親同住，這一住便是二十年。樓主妹妹處於無業狀態二十多年，一直沒有找工作，對家中毫無貢獻，免費居住在樓主家中，三餐還需母親照顧，就連水電等費用亦是母親繳交。

▲ 樓主妹妹無業二十多年，免費住在姐姐購置的居屋內20年。（《開心速遞》劇照）

近年來，母親年事已高，樓主打算出售居屋，在自己住處附近再購置一處房產，以方便照顧母親，故要求妹妹搬走，但遭到了她的強烈反對，甚至「以死相逼」，「現在還賴死唔走，一叫佢搬就話同你同歸於盡」，令樓主十分頭疼。

樓主表示妹妹的性格偏激，根本無法溝通，有時「得罪她」，便會被放在網絡公審，甚至公開她的家庭住址及電話，「就好似前世殺咗佢咁，不斷係度WhatsApp，打電話鬧我」；樓主向網民求助，「我畀佢住，仲唔識感恩，仲要不斷騷擾我，仲話去公司攪我，我好似欠佢錢，你話我應該點做？」。

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家庭矛盾｜網民意見兩極：強制要求離開vs畀佢住

此事引起熱議，部分網民認為樓主妹妹「賴在」她家的做法不妥，但若要結局難度不小，勸樓主強制要求對方離開，「呢個情況真係好麻煩，你妹完全冇責任感，白食白住唔肯唔走」、「無做廿年嘢，佢點生存呢？」、「申請法庭驅逐令，禁佢行近你物業」、「去法庭申請收樓」。

不過，亦有人分析應該讓妹妹繼續居住，「本是同根生，畀佢住啦！如果你趕佢走，之後佢真係跳樓，你良心過得去？」、「忍一時風平浪靜，避開呢啲人最好，真係驚佢影響埋你嘅事業」、「無得搞，直指你老媽百年歸老，你先可以趕佢出去」、「自己妹嚟㗎，咁樣趕佢走，瞓街你心安樂咩」、「呀妹平時雖然冇工作，但平時有冇照顧呀媽先？真心要問問呀媽意見」、「佢講到自殺，你要唔要搵社工幫手？」。

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