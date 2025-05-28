  • 26°C
香港時間：2025528日 (三) 10:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭矛盾｜無業妹妹免費霸住居屋20年　業主姊姊想賣樓遭「同歸於盡」威脅

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

無業妹妹免費霸住居屋20年，業主姊姊想賣樓遭「同歸於盡」威脅。

家家有本難唸的經，親人間有利益衝突究竟應該如何應對？近日，有港女在香港討論區發帖，指她早年將供斷的居屋給母親居住，而失業後成為「無業遊民」的妹妹也同住，期間並未支付任何費用。

近日，港女有意賣樓，在自家附近置業以方便照顧母親，要求妹妹搬離居屋卻遭到拒絕，她甚至以「以死相逼」，還不斷以各種方式騷擾她，影響她的生活……

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足

家庭矛盾｜無業妹妹免費住居屋20年　不願搬走以死相逼

樓主以「有個不知所謂呀妹」為題發帖，稱她有1間已供斷的居屋，在結婚後便搬出後便留給母親居住，又因一時心軟，同意失業的妹妹與母親同住，這一住便是二十年。樓主妹妹處於無業狀態二十多年，一直沒有找工作，對家中毫無貢獻，免費居住在樓主家中，三餐還需母親照顧，就連水電等費用亦是母親繳交。

樓主妹妹無業二十多年，免費住在姐姐購置的居屋內20年。（《開心速遞》劇照）

近年來，母親年事已高，樓主打算出售居屋，在自己住處附近再購置一處房產，以方便照顧母親，故要求妹妹搬走，但遭到了她的強烈反對，甚至「以死相逼」，「現在還賴死唔走，一叫佢搬就話同你同歸於盡」，令樓主十分頭疼。

樓主表示妹妹的性格偏激，根本無法溝通，有時「得罪她」，便會被放在網絡公審，甚至公開她的家庭住址及電話，「就好似前世殺咗佢咁，不斷係度WhatsApp，打電話鬧我」；樓主向網民求助，「我畀佢住，仲唔識感恩，仲要不斷騷擾我，仲話去公司攪我，我好似欠佢錢，你話我應該點做？」。

點擊圖片放大
+10
+9

家庭矛盾｜網民意見兩極：強制要求離開vs畀佢住

此事引起熱議，部分網民認為樓主妹妹「賴在」她家的做法不妥，但若要結局難度不小，勸樓主強制要求對方離開，「呢個情況真係好麻煩，你妹完全冇責任感，白食白住唔肯唔走」、「無做廿年嘢，佢點生存呢？」、「申請法庭驅逐令，禁佢行近你物業」、「去法庭申請收樓」。

不過，亦有人分析應該讓妹妹繼續居住，「本是同根生，畀佢住啦！如果你趕佢走，之後佢真係跳樓，你良心過得去？」、「忍一時風平浪靜，避開呢啲人最好，真係驚佢影響埋你嘅事業」、「無得搞，直指你老媽百年歸老，你先可以趕佢出去」、「自己妹嚟㗎，咁樣趕佢走，瞓街你心安樂咩」、「呀妹平時雖然冇工作，但平時有冇照顧呀媽先？真心要問問呀媽意見」、「佢講到自殺，你要唔要搵社工幫手？」。

公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？

公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做

濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復

最新影片推介：

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
09:51 2025/02/19
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
08:06 2025/04/11
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
13:53 2025/05/14
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？

你可能感興趣

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
09:51 2025/02/19
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
08:06 2025/04/11
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
家庭關係 居屋 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

抑鬱症丨37歲鄭欣宜傳因健康問題神隱2年　現身西貢市集近況罕曝光　
抑鬱症丨37歲鄭欣宜傳因健康問題神隱2年　現身西貢市集近況罕曝光　
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
BLACKPINK香港啟德演唱會︱BLACKPINK世界巡迴唱明年啟德演出　開售日期／票價／座位表
BLACKPINK香港啟德演唱會︱BLACKPINK世界巡迴唱明年啟德演出　開售日期／票價／座位表
食用安全｜懷孕37周準媽媽飲食極謹慎　誤吃1物致胎死腹中　悲喊：每天都在無盡自責中
食用安全｜懷孕37周準媽媽飲食極謹慎　誤吃1物致胎死腹中　悲喊：每天都在無盡自責中
烏冬推介︱烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開 推薦零鹽烏冬名單
烏冬推介︱烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開 推薦零鹽烏冬名單