精子捐贈｜捐精10年誕67子　歐洲男子揭帶「變異基因」　至少10人確診患癌

【捐精／歐洲／基因／癌症】捐精事故！歐洲一名男子捐精10年，期間誕下至少67名子女，方揭發攜帶罕見致癌基因，其中 23人驗出遺傳變異基因 ，更有10名兒童確診患癌，引發大眾對捐精監管漏洞擔憂。

綜合外媒及《衛報》報道，歐洲一名攜帶罕見致癌基因「TP53突變」捐精者，於2008至2015年間透過歐洲精子庫（European Sperm Bank）捐贈精子，並已孕育約67名子女。

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由於捐贈者本人至今一直身體健康問題，其突變基因亦無法以常規篩檢發現，因此事主捐贈時仍未被列為致癌風險。直到近期，其中兩名使用捐精者精子誕下的子女，確診癌症後通報診所，經調查下終曝光相關事件，歐洲多國遺傳學部門調查，發現 8國46個家庭 的67名子女中，23人攜帶變異基因，其中10名兒童確診白血病、非霍奇金氏淋巴瘤等癌症。

精子捐贈｜基因患者罹癌風險達90% 專家憂事故恐誘嚴重後果

法國魯昂大學醫院生物學家Dr. Edwige Kaspe於歐洲人類遺傳學會年會揭露，該捐贈者的 TP53基因變異 可能誘發李法美尼症候群（Li-Fraumeni Syndrome） ，這是一種遺傳性癌症易感綜合症，患者終生罹癌風險高達90%。

事發後歐洲精子庫拒絕透露捐贈者總生育數，目前只知道政策規定「單一捐贈者最多服務75家庭」，亦坦承現行技術無法全面檢測未知突變，但強調已通知所有相關診所。

精子捐贈｜學者籲涉事人士定期接受檢查

Dr. Edwige Kaspe認為事件「僅是冰山一角，實際人數恐更高」，呼籲攜帶TP53變異兒童需要定期接受全身與腦部MRI掃描、成年後追加乳房MRI、腹部超音波及癌症基因諮詢。

萊斯特德蒙福特大學教授Nicky Hudson指出，此案凸顯 「跨國精子流通」 追蹤困境：「若僅限單一國家使用，風險本可控，但國際化加劇擴散。」兩名學者建議歐洲應立法限制 「單一捐贈者生育子女數」，並建立跨國追蹤系統，以防病情擴散。

同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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同場加映｜6大營養提高精子活性

醫生表示，想要成功「造人」就必先學懂如何保持精子活躍，而各位男士可以透過攝取以下6大營養，有助提高精子活躍度：

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水： 作為精液主要成分，具有潤滑、保護精子的功能，但留意飲用水若遭污染或會影響男性生育率。

作為精液主要成分，具有潤滑、保護精子的功能，但留意飲用水若遭污染或會影響男性生育率。 維他命： 維他命C、D、E能夠促進精子生成、增強精子活性，建議可多曬太陽以幫助自然合成維他命D，多食用堅果類食物以補充維他命E。

維他命C、D、E能夠促進精子生成、增強精子活性，建議可多曬太陽以幫助自然合成維他命D，多食用堅果類食物以補充維他命E。 優質蛋白質： 作為精子生存所需要的原料，當中的精氨酸更是構成精子頭部的主要成分，有助提高精子活力，建議可以多進食瘦肉、蛋類、魚蝦等。

作為精子生存所需要的原料，當中的精氨酸更是構成精子頭部的主要成分，有助提高精子活力，建議可以多進食瘦肉、蛋類、魚蝦等。 鈣及鎂： 作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質，建議可以多進食深色蔬菜、黃豆、海帶、蝦皮等。

作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質，建議可以多進食深色蔬菜、黃豆、海帶、蝦皮等。 鋅及葉酸： 有助增加精子總數，建議可以多進食蠔、貝類、蛤、蝦、動物肝臟等。

有助增加精子總數，建議可以多進食蠔、貝類、蛤、蝦、動物肝臟等。 硒：作為組成精子尾巴的成分，如缺乏會令精子呈現彎曲狀，使其活動力變差，建議可以多進食紅肉及海鮮類。

同場加映｜醫生教9大養精貼士

想成功懷孕，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享9大養精貼士，以及養精3大注意事項：

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資料來源：衛報

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