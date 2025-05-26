  • 26°C
香港時間：2025526日 (一) 18:30

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

精子捐贈｜捐精10年誕67子　歐洲男子揭帶「變異基因」　至少10人確診患癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【捐精／歐洲／基因／癌症】捐精事故！歐洲一名男子捐精10年，期間誕下至少67名子女，方揭發攜帶罕見致癌基因，其中 23人驗出遺傳變異基因 ，更有10名兒童確診患癌，引發大眾對捐精監管漏洞擔憂。

綜合外媒及《衛報》報道，歐洲一名攜帶罕見致癌基因「TP53突變」捐精者，於2008至2015年間透過歐洲精子庫（European Sperm Bank）捐贈精子，並已孕育約67名子女。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

由於捐贈者本人至今一直身體健康問題，其突變基因亦無法以常規篩檢發現，因此事主捐贈時仍未被列為致癌風險。直到近期，其中兩名使用捐精者精子誕下的子女，確診癌症後通報診所，經調查下終曝光相關事件，歐洲多國遺傳學部門調查，發現 8國46個家庭 的67名子女中，23人攜帶變異基因，其中10名兒童確診白血病、非霍奇金氏淋巴瘤等癌症。

精子捐贈｜基因患者罹癌風險達90%　專家憂事故恐誘嚴重後果

法國魯昂大學醫院生物學家Dr. Edwige Kaspe於歐洲人類遺傳學會年會揭露，該捐贈者的 TP53基因變異 可能誘發李法美尼症候群（Li-Fraumeni Syndrome） ，這是一種遺傳性癌症易感綜合症，患者終生罹癌風險高達90%。

事發後歐洲精子庫拒絕透露捐贈者總生育數，目前只知道政策規定「單一捐贈者最多服務75家庭」，亦坦承現行技術無法全面檢測未知突變，但強調已通知所有相關診所。

精子捐贈｜學者籲涉事人士定期接受檢查　

Dr. Edwige Kaspe認為事件「僅是冰山一角，實際人數恐更高」，呼籲攜帶TP53變異兒童需要定期接受全身與腦部MRI掃描、成年後追加乳房MRI、腹部超音波及癌症基因諮詢。

萊斯特德蒙福特大學教授Nicky Hudson指出，此案凸顯 「跨國精子流通」 追蹤困境：「若僅限單一國家使用，風險本可控，但國際化加劇擴散。」兩名學者建議歐洲應立法限制 「單一捐贈者生育子女數」，並建立跨國追蹤系統，以防病情擴散。

同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映｜6大營養提高精子活性

醫生表示，想要成功「造人」就必先學懂如何保持精子活躍，而各位男士可以透過攝取以下6大營養，有助提高精子活躍度：

點擊圖片放大
+7
+6

 

  • 水：作為精液主要成分，具有潤滑、保護精子的功能，但留意飲用水若遭污染或會影響男性生育率。
  • 維他命：維他命C、D、E能夠促進精子生成、增強精子活性，建議可多曬太陽以幫助自然合成維他命D，多食用堅果類食物以補充維他命E。
  • 優質蛋白質：作為精子生存所需要的原料，當中的精氨酸更是構成精子頭部的主要成分，有助提高精子活力，建議可以多進食瘦肉、蛋類、魚蝦等。
  • 鈣及鎂：作為提高精子蛋白酶活性及代謝的必要物質，建議可以多進食深色蔬菜、黃豆、海帶、蝦皮等。
  • 鋅及葉酸：有助增加精子總數，建議可以多進食蠔、貝類、蛤、蝦、動物肝臟等。
  • 硒：作為組成精子尾巴的成分，如缺乏會令精子呈現彎曲狀，使其活動力變差，建議可以多進食紅肉及海鮮類。

同場加映｜醫生教9大養精貼士

想成功懷孕，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享9大養精貼士，以及養精3大注意事項：

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：衛報

相關內容

【恐怖醫生】專治不孕醫生匿名捐精令患者受孕 子女遍及全球恐有300人

【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」 醫生 : 致精子量下降及影響精子活力

基因傳承｜向女下屬捐精成功誕龍鳳胎    富豪馬斯克：聰明人應多生育

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

不育危機丨27歲人夫近乎不育求醫揭精子畸形達98%　原因竟關做呢份工事
19:00 2025/02/17
不育危機丨27歲人夫近乎不育求醫揭精子畸形達98%　原因竟關做呢份工事
【職業捐精】小鮮肉成職業捐精男擁65名子女　4個原因極受歡迎一成客要求親身上陣
18:55 2022/09/28
【職業捐精】小鮮肉成職業捐精男擁65名子女　4個原因極受歡迎一成客要求親身上陣
精子捐贈｜誕180名子女遍全球　赴各國「親身」捐精15年　51歲離婚男呻難交女友
10:00 2024/01/08
精子捐贈｜誕180名子女遍全球　赴各國「親身」捐精15年　51歲離婚男呻難交女友

你可能感興趣

不育危機丨27歲人夫近乎不育求醫揭精子畸形達98%　原因竟關做呢份工事
19:00 2025/02/17
不育危機丨27歲人夫近乎不育求醫揭精子畸形達98%　原因竟關做呢份工事
【職業捐精】小鮮肉成職業捐精男擁65名子女　4個原因極受歡迎一成客要求親身上陣
18:55 2022/09/28
【職業捐精】小鮮肉成職業捐精男擁65名子女　4個原因極受歡迎一成客要求親身上陣
精子捐贈｜誕180名子女遍全球　赴各國「親身」捐精15年　51歲離婚男呻難交女友
10:00 2024/01/08
精子捐贈｜誕180名子女遍全球　赴各國「親身」捐精15年　51歲離婚男呻難交女友
健康問題 癌症 診所 懷孕 不孕 法國

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩