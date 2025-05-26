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網絡熱話丨兆康站內與女子爭執　何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【何伯／何太／兆康站／殺蟲水／港鐵】去年因接受《東張西望》訪問而受人關注的「何伯」又捲風波！昨日（25日）下午3時許，何伯與愛妻何太恩愛「出巡」兆康站時，疑與女途人言語上起衝突，期間何伯突然拿出殺蟲水向對方施襲，而且全程被「錄下」。案發後，何伯涉嫌「意圖損害等而施用毒藥」等被警方拘捕；女途人則手部受傷，被送往屯門醫院治理。

有關爭執片段近日於網上廣泛流傅，片中先拍下何伯何太於港鐵站內大堂，未幾便聽見一把疑是正用手機錄影的女途人聲音，質問何伯：「又想攞咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」未幾，身穿間條T恤、頭戴黑帽的何伯則先聲稱「曱甴水呀有曱甴呀，」再加上一句粗口後，便走上前用殺蟲水狂噴對方，而他身旁的何太，當時則一直「揸手機」反拍對方及「觀戰」。

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Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

41歲霍姓女子最終手部被灼傷，需送院治理；警方其後接報到場，並以涉嫌「意圖損害他人而施用毒藥等」罪名將77歲的何伯拘捕。

港鐵回覆查詢時表示，根據記錄，昨日下午3時許，兆康站大堂有4名乘客爭執，車站職員到場協助，警方其後到場處理。事件中，一名女子報稱身體不適，由救護員送往醫院治理。事件已交由警方跟進。

去年5月因《東張西望》與子女爭產走紅

何伯與何太去年因「爭產」亮相《東張西望》，令二人成為城中熱話人物。何伯一直堅持，指5名子女合謀奪走他450萬元積蓄，何太更表示誓言要幫助老公，不過有關言論卻令外界譁然，因此不時與網民及街坊起爭執。

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