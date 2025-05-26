地震預測︱北美50年內恐迎「超級海嘯」　8級以上地震掀300米巨浪 溫哥華、華盛頓州高危

【超級海嘯／地震／卡斯卡迪亞隱沒帶／地震預測／南海海槽大地震】北美半世紀内恐有大地震海嘯！美國最新研究指出，美國西岸外海「卡斯卡迪亞隱沒帶」在未來50年有機會出現8級以上強震，更可能帶來高達約300米巨浪的超級海嘯。届時從加拿大溫哥華至北加州沿岸的海岸線，都有被淹沒的危機。

2024年12月，美國北加州近海發生規模7.0級強震，一度發出海嘯警報。震央位於太平洋海上，介於加州舊金山和奧勒岡州波特蘭之間；其中反映美國西岸潛藏更大地震危機。

根據《美國國家科學院院刊》發表最新研究示警，美西外海的卡斯卡迪亞隱沒帶已經超過300年沒有發生大地震，專家分析，從加拿大溫哥華島、美國華盛頓州、奧勒岡州以及加州北部，全長960公里的斷層，在未來50年內有15%機率出現「規模8以上強震」導致沿海地區下沉約2米，並將伴隨海嘯，海岸線沉沒，恐數萬人受災。

▲ 專家分析，從加拿大溫哥華島、美國華盛頓州、奧勒岡州以及加州北部，全長960公里的斷層，在未來50年內有15%機率出現「規模8以上強震」並伴隨超級海嘯。（圖源：X@US_Stormwatch）

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弗吉尼亞理工大學地球科學系助理教授杜拉表示，卡斯卡迪亞隱沒帶是「環太平洋火山帶」的一部分，是北美最活躍的地震區之一，人口密度不高，但大多數河口生物群落都位於沉降帶。大學研究發現，強烈地震外加海平面上升的雙重影響，會使北加州、俄勒岡州北部和華盛頓州南部的居民和財產遭受最嚴重的衝擊，「影響可能比最近全球的其他大地震更大」。

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「南海海槽特大地震」通常每100年發生一次，指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘的板塊交界處，規模介乎於8至9之間的巨大地震。最近一次發生在1946年的昭和南海地震。日本地震調查委員會曾在今年1月，將未來30年內發生同樣規模的地震機率由原本的「70至80%機會」，上調至75% - 82%。日本地震海嘯專家強調，若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的巨大海嘯。

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300年前大地震釀「孤兒海嘯」

關於卡斯卡迪亞隱沒帶可能觸發的地震災害，是美國地質學界熱衷研究的課題。奧勒岡大學地質學家Josh Roering指出，卡斯卡迪亞隱沒帶每300到500年就會發生一次地震。根據當地原住民的口述歷史和300年前的日本文獻，該地區上一次大地震發生在1700年，「當時溫哥華島上的整個村莊都從地圖上消失了」。同時，美國模擬出卡斯卡迪亞發生大地震後的海嘯力量，橫跨太平洋一路抵達日本，讓當時日本人以為是沒有前兆的「孤兒海嘯」。

奧勒岡州立大學認爲，「孤兒海嘯」的記錄提醒研究人員，卡斯卡迪亞逆斷層至今超過300年沒有釋放能量，下一次地震可能隨時發生。華盛頓州對此進行海嘯模擬，一旦卡斯卡迪亞發生規模8以上地震，將捲起超過300米海嘯威脅西雅圖。奧勒岡州的波特蘭市區內超過10座主要橋樑一旦被震垮，不僅癱瘓10億美元建設費，也會阻礙救災；郡政府正計畫目標防止這種巨大破壞。

同場加映：天文台分析香港海嘯4大因素

香港天文台早前作出分析，一旦南海海槽發生地震，不排除會引發香港海嘯。天文台解釋，由於南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。天文台表示，當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。

在考慮多種地震滑移分布後，海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。届時有4項因素會影響到達香港的實際海嘯波振幅：

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同場加映：地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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