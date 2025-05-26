史迪仔來襲｜雀巢乳酪飲品推4款史迪仔夏日限定包裝　消費滿額玩遊戲送限量版滑板造型裝飾架

【史迪仔/雀巢牛奶公司/乳酪飲品】各位史迪仔（Stitch）粉絲注意——雀巢®️牛奶公司™️乳酪飲品系列推出4款不同口味的萌爆限定史迪仔夏日包裝，還有機會獲得限量版史迪仔滑板造型裝飾架！另外，史迪仔真人版大電影5月29日正式上映，不容錯過。

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除了4款萌爆活力史迪仔包裝的乳酪產品外，於指定推廣期內，凡購買雀巢®牛奶公司™史迪仔系列乳酪飲品滿指定金額及完成遊戲，即有機會得到限量珍藏版史迪仔滑板造型裝飾架乙張（可承重80公斤）！數量有限，立即把史迪仔帶回家，一同歡渡快「酪」夏日！

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雀巢®牛奶公司™脫脂乳酪飲品（200毫升） 建議零售價： HK$ 9 / 支 推出日期： 即日起 銷售點： 全港各大超市、便利店及尖沙咀海港城史迪 仔期間限定店有售 雀巢消費者服務： 2179 8888

註：圖片只供參考。產品及最終價格視乎個別零售商而定，數量有限，售完即止。如有任何爭議，雀巢香港有限公司保留最終決定及解釋權。

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