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史迪仔來襲｜雀巢乳酪飲品推4款史迪仔夏日限定包裝　消費滿額玩遊戲送限量版滑板造型裝飾架

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【史迪仔/雀巢牛奶公司/乳酪飲品】各位史迪仔（Stitch）粉絲注意——雀巢®️牛奶公司™️乳酪飲品系列推出4款不同口味的萌爆限定史迪仔夏日包裝，還有機會獲得限量版史迪仔滑板造型裝飾架！另外，史迪仔真人版大電影5月29日正式上映，不容錯過。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

除了4款萌爆活力史迪仔包裝的乳酪產品外，於指定推廣期內，凡購買雀巢®牛奶公司™史迪仔系列乳酪飲品滿指定金額及完成遊戲，即有機會得到限量珍藏版史迪仔滑板造型裝飾架乙張（可承重80公斤）！數量有限，立即把史迪仔帶回家，一同歡渡快「酪」夏日！

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雀巢®牛奶公司™脫脂乳酪飲品（200毫升）
建議零售價：HK$ 9 / 支 
推出日期：即日起
銷售點：全港各大超市、便利店及尖沙咀海港城史迪 仔期間限定店有售
雀巢消費者服務：2179 8888

註：圖片只供參考。產品及最終價格視乎個別零售商而定，數量有限，售完即止。如有任何爭議，雀巢香港有限公司保留最終決定及解釋權。

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