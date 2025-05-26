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輻射致癌｜迷信女戴一款能量石3個月常流鼻血　醫生警告：帶1日輻射量等於照117次X光【附9種抗輻射食物】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【戴水晶／流鼻血／輻射／超標／改運】最近流行戴水晶轉運，本地不少小店乃至世界各地，都有售這些所謂「能量石」聲稱能夠改運求健康，但小心得不償失。內地有女子佩戴這類飾品後經常流鼻血，後來發現原來是她手上的「能量石」惹禍，輻射超標逾千倍。

據內媒《濟南日報》報道，一名女子因長期佩戴所謂「能量石」飾品，3個月內頻繁出現流鼻血症狀，經檢測發現該飾品輻射量嚴重超標。據悉，大連海關在機場安檢中查獲一枚旅客隨身攜帶的「能量石」，經專業機構檢測後。發現該物品輻射值超出安全標準1000多倍。專家測算，佩戴此類高輻射物品一天所接受的輻射劑量，相當於在醫院進行117次X光胸透檢查。

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Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

福州市第一總醫院腫瘤內科主任醫生孫桂生表示，不少人旅行時習慣在當地市集或飾品店購買當地特色的水晶飾品，作為手信帶回家；而市面上售價僅幾元至十多元不等的項鍊、手鍊等飾品，均存在多重健康隱患：

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戴水晶3大健康隱患

  • 部分閃亮飾品可能含有大量鎳金屬
  • 彩色珠子及仿水晶製品若採用含鉛染料上色
  • 劣質材質可能釋放有害物質

孫桂生特別提醒消費者，在選購佩戴各類飾品時需格外謹慎：

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3招遠離水晶輻射

  • 避免購買來源不明、價格異常低廉的飾品
  • 佩戴後如出現皮膚過敏、頭暈等異常症狀應立即就醫
  • 對宣稱具有「特殊能量」的產品要小心，最好經查證後才佩戴

輻射致癌｜9種抗輻射食物

註冊營養師JIM LAU曾接受TOPick訪問時表示，輻射一旦進入人體，其實是會令細胞受影響，繼而產生出一些毒素及自由基。在這情況下，他指最好的對抗方法，是食用一些高抗氧化水果，例如藍莓、草莓、菠菜、羽衣甘藍、紫洋蔥...有助溶解沉澱在細胞內的毒素，使之隨尿液排出，以中和自由基的傷害。

此外，JIM還分享了9種抗輻射食物，他亦強烈推薦食用番茄，指番茄亦是良好抗輻射的食物，因為有豐富的茄紅素，是強力油溶性的抗氧化劑；亦有助於對抗侵入人體的自由基，在皮膚的表層形成一道天然屏障，有效阻止紫外線、輻射對肌膚的傷害。JIM提醒市民平日亦要多食用含有豐富的維他命C、D、E食物，以幫助DNA修補。

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致癌危機｜4大類致癌物

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在《早安健康》撰文，引述世界衛生組織定義4大類致癌物如下：

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世界衛生組織提出4大類致癌物包括：

1級致癌物：確定是致癌因子

如：黃麴毒素、石綿、砷、苯、鎘、EB病毒、幽門螺旋桿菌、B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類乳突病毒、芥子氣、γ射線、X射線、煙草、二手煙、檳榔、甲醛、柴油引擎廢氣、紫外線輻射、電焊煙霧、含酒精飲料、加工肉品、所有游離輻射、室外空氣污染等等。

2A級致癌物：極有可能是致癌因子

如：高溫油炸時釋出的物質、苯乙烯、乙醛、紅肉、有機磷除草劑Glyphosate、DDT等等。

2B級致癌物：可能為致癌因子

如：汽油引擎廢氣、極低頻磁場、射頻電磁場（radiofrequency electromagnetic field）、鉛等等

3級致癌物：無法歸類為致癌因子

如：咖啡、極低頻電場、甲苯、次氯酸鹽、原油、汞、乙醯胺酚、抗生素安比西林

致癌危機｜10大致癌成因

對於致癌成因，劉博仁醫生綜合出10大成因，分別與生活習慣、飲食和家族史有關：

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