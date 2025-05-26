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自助餐優惠｜西貢WM酒店自助餐買一送一　$317起歎帝王蟹/生蠔/安格斯斧頭扒

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

西貢WM酒店自助餐買一送一，$377起歎帝王蟹、生蠔、安格斯斧頭扒。

【自助餐優惠/酒店Buffet/WM酒店】又有超抵自助餐優惠！KKday推出快閃優惠，西貢洲至奢選香港WM酒店WM咖啡廳自助餐優惠，嘆盡即開生蠔、冰鎮海鮮、刺身、鮑魚等，食足3小時，即睇詳情！

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校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

自助餐優惠｜西貢WM酒店自助餐買一送一

西貢洲至奢選香港WM酒店WM咖啡廳自助餐，以「從日出到日落」為題，落地玻璃窗讓日光透進餐廳，自助餐提供即開生蠔、冰鎮海鮮、刺身、帝王蟹牛油果沙律、泰式青木瓜蟹肉沙律、蜜柚鮑魚蘿蔔絲沙律、仙翁米鮑魚燉雞湯、藤椒鮑魚炆魚肚滑雞、黑松露蟹肉酥皮撻等，甜品有、歌劇蛋糕、日本芝士慕斯蛋糕等。

KKday今日（5月26日）中午12時推出鮑宴蟹饌自助晚餐快閃限量搶優惠，即享買一送一優惠，食足3小時，人均只需$437起，而買二送二優惠，人均更低至$377，同場更提供父親節65折優惠，並附送父親節甜品。

此外，KKday提供週末自助早午餐買一送一優惠，提供生蠔、魚生刺身、安格斯斧頭扒等菜式，人均只需$317元，父親節更有65折優惠，只需$419一位。至於平日半自助午餐，可選草飼牛柳、燒阿拉斯加蟹腳配海蜆及白酒忌廉汁扁意粉或黑安格斯芝士漢堡包黑松露薯條等，食足2.5小時，人均低至$257。

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【KKday 快閃限量搶 –買一送一】鮑宴蟹饌自助晚餐

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期五 $874/2位，平均$437/位（原價 $1602/2位）（已包原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】鮑宴蟹饌自助晚餐

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：

星期一至四 $1508/4位，平均 $377/位（原價 $2764/4位）

星期五至日及公眾假期 $1748/4位，平均 $437/位（原價 $3204/4位）

【KKday 快閃限量搶 –65 折】父親節自助晚餐(送父親節甜品)

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：

6月14至15日 成人 $569/位，小童（11歲以下）$396/位 
（原價 成人$758/位， 小童$528/位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】週末自助早午餐

用餐時間：12:00–15:00
 
優惠價：

星期六至日及公眾假期 $634/2位，平均 $317/位 （原價 $1162/2位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –65 折】父親節自助早午餐(送父親節甜品)

用餐時間：12:00–15:00
 
優惠價：

6月14至15日 成人$419/位，小童（11歲以下）$306/位
 
（原價 成人$558/位， 小童$408/位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】週末自助早午餐

用餐時間：12:00–15:00
 
優惠價：

星期六至日及公眾假期 $1268/4位，平均 $317/位 （原價 $2324/4位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】平日半自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：

星期一至五 $514/2 位，平均 $257/位 （原價 $942/2位）（已包括原價加一服務費）

按此購買

更多自助餐優惠：

自助餐優惠丨北角海逸酒店綠怡咖啡廳夏日自助餐　海洋狂想曲半價優惠

自助餐優惠｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一　$199起任食和牛/龍蝦/生蠔

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