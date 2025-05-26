精神健康丨醫生指女性氣血不足　可多看爆肌男補血氣　視覺愉悅助緩解壓力

【肌肉／爆肌男／多巴胺／情緒】女性若氣血不足、精神萎靡，不妨嘗試多看「肌肉男」！有醫生近日指出，透過視覺愉悅可促進多巴胺分泌，從而紓解壓力、改善情緒，甚至對健康有所得益。此言一出，不少網民笑稱會「遵循醫囑」。

綜合內媒報道，協和深圳醫院婦科主治醫生何振業表示，氣血不足的女性，常伴隨著情緒低落、壓力大等問題，可透過減少情感消耗，例如少談戀愛；增加視覺刺激，觀賞「美麗的事物」，像是肌肉男或風景畫等，都能觸發大腦獎勵機制。視覺刺激對多巴胺分泌有促進作用，間接影響情緒和內分泌平衡，幫助人們提升愉悅感及緩解壓力。

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何振業指出，有心理學研究證實視覺愉悅能增強專注力、降低死亡率風險。研究顯示，欣賞美好的事物，能暫時激活大腦獎賞迴路，讓人感到放鬆。但若要真正改善氣血與身心健康，仍需配合均衡飲食、規律作息等長期健康管理措施。他強調，此方法僅是短期舒壓，不能替代正規的醫療行為與生活調理。

這套「視覺療癒法」曝光後，在網上引發熱烈討論，網民紛紛留言笑稱，「是醫生叫我看的，不是我自己想看」、「建議列入當代女生養生指南」、「視覺享受＋心情愉悅，這波我先試為敬」、「謹遵醫囑」。同時，也有不少網民認為，肌肉男能傳達健康、有力量的形象，可以幫助女性建立正面能量。

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