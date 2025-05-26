全城集氣｜5歲女童肺炎鏈球菌入血右肺失功能命危　醫生建議1歲以上可補種新款疫苗

【肺炎鏈球菌/肺炎球菌/13價肺炎球菌疫苗】女童晴晴因感染肺炎鏈球菌（或肺炎球菌）併發敗血病，目前要以人工肺維持生命，她的右肺已完全失去功能，隨時有機會呼吸衰竭死亡。她的媽媽和友人在社交媒體呼籲大眾為晴晴集氣，祝願她大步檻過！有兒科醫生指，本港較流行肺炎球菌血清三型，過去曾有小童因感染肺炎球菌需要切除部分肺部，甚至換腎。

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肺炎鏈球菌︱晴晴肺部潰爛已做手術

晴晴媽媽友人在社交平台表示，晴晴因肺炎球菌引致敗血病，於醫院以人工肺續命，呼籲大眾為她打氣。及後在月底更新：「醫生話晴晴情況唔太理想，肺部潰爛壓住咗肺胸膜。做咗手術穩定咗。今日收到醫生話晴晴嘅情況唔太樂觀 最壞打算要切咗個肺，之後都要用呼吸機維持。」從相片看到，晴晴的小小身驅駁滿喉管，正在使用呼吸機和人工心肺。

最新貼文傳來壞消息，晴晴狀況不樂觀，「右邊肺已經完全冇咗功能，醫生話得返左邊肺睇吓會唔會返脹番，如果脹唔返，晴晴會用唔到呼吸機，呼吸衰竭會離開我哋。」晴晴媽媽亦留言，感謝網友為晴晴打氣加油，會向她讀每一個留言，無論如何都不會放棄救晴晴。

肺炎鏈球菌︱有小童旅行期間肺炎需醫療專機返港

衞生防護中心最新數據顯示，本港今年首四個月錄得82宗侵入性肺炎球菌個案，較去年同期37宗大升逾一倍。

香港兒童呼吸及過敏學會會長韓錦倫醫生表示，肺炎球菌是常見的上呼吸道細菌，一般不會造成很嚴重的病症，但少數情況下可入腦、入血或入肺，造成腦膜炎、敗血病等嚴重併發症。約一成侵入性肺炎球菌兒童個案，會出現溶血性尿毒綜合症（HUS）或慢性腎衰竭，影響腎功能，病童或需長期洗腎，本港過去曾有小童因而需要換腎。

曾有個案是小童與家人出發去旅行時已經發病，旅行期間在當地併發肺炎，需派醫療專機到當地將病童帶回港。「當時很緊張，去電當地醫院跟進，及早了解情況和已用的治療，準備小朋友回港馬上接續治療。」

肺炎球菌治療以抗生素為主，愈早開始治療的效果愈好。韓錦倫指出，若遲了診斷，細菌可能破壞肺部，病童需切除部分肺葉甚至一半肺部，即使痊癒，日後肺功能都未必可以完全回復。

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肺炎鏈球菌︱全部病童曾打舊款疫苗 血清三型最常見

肺炎球菌有100多種血清型，韓錦倫上月發表研究，分析2022至2024年間的兒童嚴重侵入性肺炎球菌病，發現絕大多數都是由肺炎球菌血清三型引起，「血清三型有種特性，識得分泌黏液保護自己，令細菌可以持續攻擊。」研究中的嚴重個案，大多是原本健康良好的小朋友，而且全部均接種過13價肺炎球菌疫苗，並沒有特定高風險群組。

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肺炎鏈球菌︱一歲以上兒童可考慮補種新款疫苗

香港兒童免疫接種計劃已包括肺炎球菌疫苗，但去年中才以新款15價疫苗取代舊有的13價疫苗。衞生署指，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會檢視科學數據後，認為相比13價疫苗及20價疫苗，15價疫苗對血清三型肺炎球菌所產生的免疫反應較高，相信能更有效預防由這血清型引致的侵入性肺炎球菌感染。

換言之，現時1歲以上的兒童，出生時接種的是舊有疫苗。韓錦倫建議，家長可考慮為小朋友補打新款疫苗，或可以增強對血清三型的保護。

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