超市優惠｜連鎖超市FRESH新鮮生活會員祭　送$155優惠券/精選產品買1送1/$1換購家電

【FRESH新鮮生活/著數優惠】FRESH新鮮生活《會員祭》2025即日起至6月19日舉行，新會員迎新獎賞高達$155，另有超過80款精選產品買一送一，部分限定激賞價貨品4折！盡情購物同時還可賺取FRESH會員積分並換領多款優質產品。日出康城及康怡分店更推出$1加購家電，即睇優惠詳情！

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超市優惠｜新會員高達$155迎新獎賞

由即日起至2025年6月19日期間，到任何一間FRESH新鮮生活分店向店員索取迎新優惠碼，再下載會員App免費登記成為會員，輸入迎新優惠碼即可獲得3張面額合共高達$155的電子優惠券（優惠券有限期至6月19日）。

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超市優惠｜現有特選會員專享電子優惠券

現有特選會員則可獲電子優惠券1張（優惠券有限期至6月19日），打開FRESH新鮮生活會員app即可領取！

▲ 新會員可享高達$155的電子優惠券。

會員類別 電子優惠券詳情 全新會員 FRESH新鮮生活專區任何消費滿$150減$15 FRESH新鮮生活專區任何消費滿$300減$30 FRESH新鮮生活專區任何消費滿$1,000減$110 （優惠券有限期至2025年6月19日） 現有特選會員 FRESH新鮮生活專區任何消費滿$100即可減$20 （優惠券有限期至2025年6月19日） 優惠受條款及細則約束，詳情按此或參閱店內宣傳品

超市優惠｜以$1加購指定精選家電

另外，會員凡於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店購買$100面值之現金禮券滿指定金額，即可以$1加購1款指定精選家用電器，款式多達18款。數量有限，售完即止！

▲ 會員凡於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店購買$100面值之現金禮券滿指定金額，即可以$1加購1款指定精選家用電器。

鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店限定 購買$100面值之現金禮券滿 + $1 加購以下1款家用電器 $5000 飛利浦Premium 健康空氣炸鍋（限量5份）或 德國寶變頻萬用養生鍋（限量2份）或 德國寶迷你韓式光波燒烤爐（限量4份） $3000 響之炊玻璃膽電飯煲1.2公升（限量1份）或 小熊移動浴室寶（限量1份）或 德國寶USB充電真空保鮮機（限量1份）或 山崎保健養生壺 1.8公升（限量3份） $2000 小熊無水電熱飯盒（限量1份）或 普樂氏玻璃強力碎肉攪拌器1.5公升（限量33份）或 Recyko十分充超快充電器連4粒1700mAh AA鎳氫充電電池（限量4份）或 GP行動電源 M系列 10000mAh[藍色/橙色]（限量14份）或 GP行動電源 M系列 5000mAh[綠色/紅色]（限量9份）或 GP Recyko充電底座連鎳氫充電池AAA950（限量16份）或 GP Recyko充電底座連鎳氫充電池AA2600（限量5份） $1000 GP 霸-哪哪 Qi 無線快速充電器（限量12份）或 GP Recyko快充充電器連鎳氫充電池AAA950（限量11份）或 GP Recyko+智醒充電寶連鎳氫充電池AAA950（限量8份）或 GP Ultra+ 超特強AAA鹼性電池 8粒裝（限量1份）

超市優惠｜逾80款精選產品買一送一

《會員祭》期間FRESH新鮮生活精選多款產品，讓會員享以買一送一及限定激賞價選購產品。優惠將分兩期推出，多款優惠產品更於全線FRESH新鮮生活分店有售。即睇下圖尋找心水優惠！

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超市優惠｜賺取FRESH積分換領精美禮品

FRESH新鮮生活會員在全線FRESH新鮮生活專區即時付款即可賺取FRESH會員積分，消費每滿$10可獲得1分。積分可以換領多款優質產品或以限時6折優惠換購瑞士品牌WENGER旅行用品。

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