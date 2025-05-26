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超市優惠｜連鎖超市FRESH新鮮生活會員祭　送$155優惠券/精選產品買1送1/$1換購家電

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 3 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

連鎖超市FRESH新鮮生活會員祭，送$155優惠券、精選產品買1送1。

【FRESH新鮮生活/著數優惠】FRESH新鮮生活《會員祭》2025即日起至6月19日舉行，新會員迎新獎賞高達$155，另有超過80款精選產品買一送一，部分限定激賞價貨品4折！盡情購物同時還可賺取FRESH會員積分並換領多款優質產品。日出康城及康怡分店更推出$1加購家電，即睇優惠詳情！

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超市優惠｜新會員高達$155迎新獎賞

由即日起至2025年6月19日期間，到任何一間FRESH新鮮生活分店向店員索取迎新優惠碼，再下載會員App免費登記成為會員，輸入迎新優惠碼即可獲得3張面額合共高達$155的電子優惠券（優惠券有限期至6月19日）。

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超市優惠｜現有特選會員專享電子優惠券

現有特選會員則可獲電子優惠券1張（優惠券有限期至6月19日），打開FRESH新鮮生活會員app即可領取！

新會員可享高達$155的電子優惠券。

會員類別電子優惠券詳情
全新會員

FRESH新鮮生活專區任何消費滿$150減$15

FRESH新鮮生活專區任何消費滿$300減$30

FRESH新鮮生活專區任何消費滿$1,000減$110

（優惠券有限期至2025年6月19日）

現有特選會員

FRESH新鮮生活專區任何消費滿$100即可減$20

（優惠券有限期至2025年6月19日）

優惠受條款及細則約束，詳情按此或參閱店內宣傳品

超市優惠｜以$1加購指定精選家電

另外，會員凡於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店購買$100面值之現金禮券滿指定金額，即可以$1加購1款指定精選家用電器，款式多達18款。數量有限，售完即止！

會員凡於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店購買$100面值之現金禮券滿指定金額，即可以$1加購1款指定精選家用電器。

鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店限定
購買$100面值之現金禮券滿+ $1 加購以下1款家用電器
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超市優惠｜逾80款精選產品買一送一

《會員祭》期間FRESH新鮮生活精選多款產品，讓會員享以買一送一及限定激賞價選購產品。優惠將分兩期推出，多款優惠產品更於全線FRESH新鮮生活分店有售。即睇下圖尋找心水優惠！

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超市優惠｜賺取FRESH積分換領精美禮品

FRESH新鮮生活會員在全線FRESH新鮮生活專區即時付款即可賺取FRESH會員積分，消費每滿$10可獲得1分。積分可以換領多款優質產品或以限時6折優惠換購瑞士品牌WENGER旅行用品。

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