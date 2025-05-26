生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍

【癌症／月經／飲食／塑化劑】生活習慣及飲食，與健康息息相關！台灣一名40歲婦人因反覆泌尿道感染求醫，不料卻驚揭患上子宮內膜癌需切除子宮，隨後小三女兒又因性早熟初經來潮、初中兒子卻第二性徵未發育。醫生經了解後，發現全家因長期使用一種物品裝食物，其中有害成分干擾到正常內分泌，呼籲大眾應多加預防。

台灣腎臟科醫生洪永祥於當地健康節目《醫師好辣》分享上述案例，指該名婦女頻頻尿道感染，經問診後確認飲水量足夠、又沒忍尿習慣且分泌物卻很多，經轉介婦後治療後驚揭患上子宮內膜癌需切除子宮。事後，她小學三年級女兒又因初經提早來潮、下體反覆感染求醫，經檢查後發現骨齡超前且雌激素異常升高，醫生發現情況有異再追問，再發現其初中兒子因女性荷爾蒙過量、抑制雄性激素，導致喉結與陰毛等第二性徵遲遲未出現。

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生活健康｜工作忙碌頻買外賣 生活常用1物肇禍

醫生了解後得悉，事主因工作忙碌，沒有時間煮晚餐，每日以塑膠袋打包外賣及熱湯供全家飲用，而幾人經檢查後，發現體內DEHP（鄰苯二甲酸二酯）濃度超標3-5倍，相信是因為長期攝取大量塑化劑肇禍。

外科醫生江坤俊強調指，這些類環境荷爾蒙結構近似人體荷爾蒙，會干擾內分泌系統，造成女性性早熟、男性青春期延遲，並增加子宮內膜癌、乳癌等風險。這類塑化劑廣泛存在於塑膠容器、地墊、文具及感熱紙（如發票），遇高溫油脂更易釋放，長期接觸將導致慢性中毒。

生活健康｜醫生教3招減輕塑化劑危害

洪永祥醫生事後建議事主遵循以下3大關鍵，減少塑化劑對健康影響：

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禁用塑膠袋盛熱食： 改用餐廳提供的不鏽鋼鍋具盛裝熱湯。

改用餐廳提供的不鏽鋼鍋具盛裝熱湯。 減少接觸塑膠製品： 避免使用塑膠地墊、含香料的個人衛生用品

避免使用塑膠地墊、含香料的個人衛生用品 多喝水加速代謝：每日多飲用清水，幫助排出環境荷爾蒙

同場加映｜ 14種日常用品易含塑化劑

根據本港食物安全中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。 在海洋環境中可發現不同源頭產生的微塑膠，既有微小的顆粒（例如來自磨砂皮膚護理產品），也有從大件塑膠廢料分解出來的碎屑。

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同場加映｜6大飲食重點減塑化劑禍害

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資料來源：醫師好辣

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