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自助餐優惠丨北角海逸酒店綠怡咖啡廳夏日自助餐　海洋狂想曲半價優惠

休閒消費

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

餐廳環境寛敞，最適合與親朋好友一同享用琳瑯滿目的自助餐。

夏日炎炎，北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出的「夏日狂饗．Shake Shake海鮮自助晚餐」，從冰鎮海鮮到各國風味熱食，以及即席烹調的甜品，為食客帶來一場視覺與味覺滋味。

自助晚餐以Shake Shake海鮮作賣點，除即開生蠔，其排列整齊的海鮮吧亦吸睛，粗壯的鱈場蟹腳，輕輕一掰就能取出完整蟹肉條，無需任何醬料已足夠美味。凍蝦同樣大隻隻，蝦肉緊實彈牙；藍青口和凍蜆則帶來不同的口感體驗，青口肉質豐腴，蜆肉細嫩，兩者都是開胃的選擇。

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創意海鮮熱食

自助餐的熱食區就像一場環球海鮮料理巡禮，麻辣蟹雞煲香氣撲鼻，飽滿的蟹肉與嫩滑的雞肉浸在湯汁中，麻辣滋味既刺激味蕾又不會掩蓋食材本味。泰式紅咖喱青口演繹東南亞風情，椰奶的香甜與咖喱的辛辣完美平衡，青口吸飽了醬汁的精華，每一口都是味覺享受。
蒜蓉粉絲扇貝是中式海鮮料理的經典，扇貝肉厚實鮮甜，底下的粉絲吸滿了蒜香，令人回味無窮。牛油胡椒蝦蝦殼酥脆可直接食用，蝦肉飽滿。辣酒煮花螺則是本地風味的代表，花螺肉質彈牙，浸潤在香辣的酒香湯汁中，愈吃愈上癮。清蒸沙巴躉火候掌握得恰到好處，魚肉剛好離骨，質地細嫩，淋上特調豉油，鮮味十足，大廚更會因應食客的進度不斷替換，想品嘗任何部位也不會錯過。值得一提的還有秘魯海鮮湯，湯色橙黃，滿載各色海鮮，湯頭濃郁，讓人耳目一新。

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即席烹飪體驗

餐廳最受歡迎的莫過於即時烹調櫃位，不僅能品嘗新鮮出爐美食，更能近距離欣賞廚師的烹飪表演。Shake Shake滋味海鮮拼盤約7時供應，廚師會敲鐘引領食客到席前，再將鮑魚、軟殼蟹、扇貝等海鮮放入特製容器中搖晃調味，充滿娛樂性。
生滾蟹粥則是暖心之選，粥底綿密順滑，加入新鮮蟹肉滾煮，鮮味完全融入粥中，撒上葱花和薑絲，簡單美味。
甜品區是另一個令人駐足的地方，美式芝士蛋糕質地濃厚綿密，芝香濃郁。芒果千層酥層次分明，酥皮夾着香甜的芒果奶油，是夏日的最佳搭配。酥皮豆腐花及梳乎厘均現點現做，酥皮豆腐花鹹甜有致、創意十足；剛出爐的梳乎厘蓬鬆，入口如雲朵般，蛋香濃郁，令人捧腹回味。

夏日狂饗．Shake Shake海鮮自助晚餐
日期：即日至6月30日 (逢星期四至日，6月14及15日除外)
時間：6:30pm – 10pm
原價：成人$738、小童或長者 $548（於eShop預訂可享半價優惠）
電話：2185 2155
備註：酒店於6月14及15日特別提供父親節中式晚宴套餐及父親節自助餐，每位父親可獲贈蠔皇鮑魚扣花膠一客，每位客人亦可獲黑松露意大利芝士餃一客。

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