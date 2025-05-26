  • 26°C
香港時間：2025526日 (一) 18:30

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

為$3000獎金舉報90歲鄰居！房屋1理由拒受理使港男失獎金，事件曝光後被網民批「小心有報應！」

為了打擊濫用公屋，房屋署今年初推出「舉報濫用公屋計劃」，如果成功舉報，舉報人可獲$3000的現金獎勵。日前，有港男於社交平台發文，指自己早前舉報了兩位年老的鄰居有濫用公屋之疑，但房屋署都以1理由拒絕受理，令事主極為不滿。事件曝光後，引來大批網民批評，指責事主沒有良心，「老人家都搞，你咁樣做會有報應」。

濫用公屋｜港男為濫用公屋獎金 舉報90歲鄰居伯伯

該名港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己日前向房屋署舉報一名年過90的鄰屋伯伯，原因是他發現該名伯伯帶內地伴侶回單位居住，怎料相關職員指伯伯已年屆90多歲，「屋邨經理話由得佢喎」，又抱怨自己無法取得$3000的現金獎勵，甚至現在經常被該名伯伯責罵。

濫用公屋｜兩度舉報鄰居無果

其後，樓主又發現同層的另一名鄰居，疑帶了一位內地男子回單位過夜，因此他再一次向房署舉報，而屋邨經理的回覆指不會透露調查進展，令他不禁直呼「咁我幾時攞到三仟呀？？玩我咩！！」

同場加映：房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額

點擊圖片放大
+39
+38

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

濫用公屋｜網民批計事主無良心：為嗰$3000，90幾歲都搞

帖文引來大批網民留言，不少人批評事主無良心、欺負老人家，「好心你啦，為嗰$3000，90幾歲都搞，有個人陪佢住，佢走咗都唔會喺屋度發臭」、「做下善心，積下道德，老人家都搞，你咁樣做會有報應」、「咁得閒去周圍舉報㗎？有賞有罰，舉報不成功就要罰6000就啱啦！」、「做人唔好咁，啊伯啊婆都搞，為了三千去咁盡！」。

對此，事主回覆留言，指自己是為公義，又表示自己希望靠舉報致富，「歲數並不是犯罪的藉口，我目標唔係三千，係30億，舉報多啲，我就會發達」。

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：

公屋富戶｜港男一家3口月入$5萬加租2.5倍　悲嘆「政府搶錢」上車無望遭鬧爆

公屋申請｜港島家庭排公屋8年首派青衣長康邨　原想放棄1原因接受

濫用公屋︱網民晒舉報濫用公屋篤灰信　讚政府做得好預告收到獎金會通傳

濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復
11:41 2025/02/19
濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復
公屋輪候｜港男獲派「自然身故」公屋單位　過來人2理由勸事主「要得過」：福氣嚟！
13:30 2025/04/13
公屋輪候｜港男獲派「自然身故」公屋單位　過來人2理由勸事主「要得過」：福氣嚟！
公屋裝修｜港媽裝修40年樓齡380呎舊公屋　間2房1廳露台變小花園埋單呢個數
14:01 2025/04/29
公屋裝修｜港媽裝修40年樓齡380呎舊公屋　間2房1廳露台變小花園埋單呢個數
濫用公屋︱網民晒舉報濫用公屋篤灰信　讚政府做得好預告收到獎金會通傳
13:24 2025/04/03
濫用公屋︱網民晒舉報濫用公屋篤灰信　讚政府做得好預告收到獎金會通傳
公屋富戶｜港男一家3口月入$5萬加租2.5倍　悲嘆「政府搶錢」上車無望遭鬧爆
18:56 2025/05/20
公屋富戶｜港男一家3口月入$5萬加租2.5倍　悲嘆「政府搶錢」上車無望遭鬧爆

你可能感興趣

濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復
11:41 2025/02/19
濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復
公屋輪候｜港男獲派「自然身故」公屋單位　過來人2理由勸事主「要得過」：福氣嚟！
13:30 2025/04/13
公屋輪候｜港男獲派「自然身故」公屋單位　過來人2理由勸事主「要得過」：福氣嚟！
公屋裝修｜港媽裝修40年樓齡380呎舊公屋　間2房1廳露台變小花園埋單呢個數
14:01 2025/04/29
公屋裝修｜港媽裝修40年樓齡380呎舊公屋　間2房1廳露台變小花園埋單呢個數
網絡熱話 社交平台 公屋 房屋署 Facebook群組

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩