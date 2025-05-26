濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應

為了打擊濫用公屋，房屋署今年初推出「舉報濫用公屋計劃」，如果成功舉報，舉報人可獲$3000的現金獎勵。日前，有港男於社交平台發文，指自己早前舉報了兩位年老的鄰居有濫用公屋之疑，但房屋署都以1理由拒絕受理，令事主極為不滿。事件曝光後，引來大批網民批評，指責事主沒有良心，「老人家都搞，你咁樣做會有報應」。

濫用公屋｜港男為濫用公屋獎金 舉報90歲鄰居伯伯

該名港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己日前向房屋署舉報一名年過90的鄰屋伯伯，原因是他發現該名伯伯帶內地伴侶回單位居住，怎料相關職員指伯伯已年屆90多歲，「屋邨經理話由得佢喎」，又抱怨自己無法取得$3000的現金獎勵，甚至現在經常被該名伯伯責罵。

濫用公屋｜兩度舉報鄰居無果

其後，樓主又發現同層的另一名鄰居，疑帶了一位內地男子回單位過夜，因此他再一次向房署舉報，而屋邨經理的回覆指不會透露調查進展，令他不禁直呼「咁我幾時攞到三仟呀？？玩我咩！！」

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濫用公屋｜網民批計事主無良心：為嗰$3000，90幾歲都搞

帖文引來大批網民留言，不少人批評事主無良心、欺負老人家，「好心你啦，為嗰$3000，90幾歲都搞，有個人陪佢住，佢走咗都唔會喺屋度發臭」、「做下善心，積下道德，老人家都搞，你咁樣做會有報應」、「咁得閒去周圍舉報㗎？有賞有罰，舉報不成功就要罰6000就啱啦！」、「做人唔好咁，啊伯啊婆都搞，為了三千去咁盡！」。

對此，事主回覆留言，指自己是為公義，又表示自己希望靠舉報致富，「歲數並不是犯罪的藉口，我目標唔係三千，係30億，舉報多啲，我就會發達」。

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