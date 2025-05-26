TVB港劇男團｜吳卓羲率「TVB男團」合唱超離譜走音　直播跳抖音熱舞網民感尷尬：加埋306歲

【吳卓羲 / 王浩信 / 郭晉安 / 歐陽震華 / TVB藝人 / 北上發展】許多TVB經典劇集深受內地網民喜愛，而參演藝人的知名度和人氣亦水長船高；近年來，有不少香港藝人將工作重心轉至內地，錄製綜藝、拍劇、直播等。

日前，吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高俊賢組成「TVB男團」直播，期間6人大跳抖音熱舞，因舞姿較生硬引起熱議。另外，王浩信、吴卓羲、林晓峰在綜藝節目中合唱《VIVA活著》，因三人搶拍、走音等熱網民群嘲。

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TVB港劇男團｜直播跳抖音熱舞網民呻尷尬

直播片段中，吳卓羲率領眾人亮相，大跳早前抖音熱門舞蹈《晚安大小姐》，吳卓羲作為領舞站在中間自行開跳，但後排幾人的舞姿就相對生硬，有時跟不上音樂節拍或忘記動作，跳舞時面無表情甚至「面露難色」。

不少網民看過後影片後表示略微尷尬，「禁止虐待老人」、「個視頻加埋306歲」、「變TVB老人團」、「沒眼看」、「搵食艱難」、「他們敢跳我都不敢看」、「好尷尬」、「放過Boobie啦唔該」、「為什麼要這樣折騰震華」、「大環境這麼差嗎」、「以為是AI換臉」、「他們很缺錢嗎」。

TVB港劇男團｜合唱《活著VIVA》離譜走音惹議：收手啊！

另外，吳卓羲、王浩信與林曉峰在綜藝節目《今晚好犀利》中合唱謝霆鋒《活著VIVA》，三人三種音調走音誇張，且有人搶拍有人拖後，網民直言是在「三重唱」，不似藝人應有的舞台表現水準，「似公司annual dinner俾人迫上去表演嘅三個同事」、「謝霆鋒考慮緊出律師信」、「三部輪唱」、「好尷尬」、「三條友一入副歌好似打架咁」、「毀歌了，收手啊」。

不過，亦有網民稱讚王浩信、吳卓羲保養不錯，依舊年輕帥氣不減當年。

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