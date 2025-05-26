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販賣器官丨哈佛大學醫學院爆「大體老師」器官遭賤賣　賣大腦「人皮曬成皮革」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【哈佛醫學院/遺體販運/器官捐贈】哈佛大學醫學院(Harvard Medical School)爆「遺體販運」醜聞！有一名前男員工被人發現於2018年到至少2020年3月間，利用職權之便，將自願捐贈者的遺體偷走並販賣全國，那些被分割的遺體器官更於黑市市場「有價有市」，目前該名男子已經認罪，未來恐面臨最高10年的有期徒刑。

綜合外媒報道，哈佛醫學院57歲的前停屍間員工Cedric Lodge 於美國賓夕法尼亞州法庭上承認跨州運輸盜竊人體遺骸的罪行。他承認從2018年到2020年初，從哈佛大學的停屍間偷走人體遺體並進行販售和運輸。據了解，那些遺體其實是來自於捐贈者生前與哈佛醫學院之間的解剖捐贈協議，用途是以研究和教學目的。

但是Cedric Lodge卻在未經大學、捐贈者或捐贈者家屬許可或知情的情況下，擅自取走遺體的各器官，包括手、腳、脊椎、頭骨、人臉及解剖頭顱等部位。這些遺骸被運至其新罕布夏州的家中，隨後透過網路在全國販售。Cedric Lodge及他的妻子Denise將遺體出售後，會將遺體運給其他州的買家，；部分交易由買家親自取貨，其餘則透過郵寄完成。目前Denise仍在等候判刑。

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價格方面，控方文件亦披露遺體器官於黑市市場「有價有市」，頭顱要價1000美元（約港幣7830元）、大腦要價200美元（約港幣1566元），更有消息指有買家會把「人皮曬成皮革」。

Cedric Lodge認罪後，未來將面臨最高10年的有期徒刑，另外還有罰款和獄後監督。

對於「遺體販運」醜聞，哈佛醫學院院長George Daley於聲明中嚴厲譴責Cedric Lodge的行為，並指他「背叛了無私捐獻者的信任」。儘管Cedric Lodge已認罪，George坦言這個結果對受害者家屬「難有實質安慰」，校方為此將持續提供支持。

同場加映: 本港器官捐贈流程

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健康問題 網絡熱話 醜聞 哈佛大學 運輸 美國

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