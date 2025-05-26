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兒童健康｜內地「捏捏」玩具驗出甲醛超標　玩家喉嚨痛爛手指有網紅自爆患癌

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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內地「捏捏」玩具驗出甲醛超標，有網紅自爆患癌玩家喉嚨痛爛手指。

【兒童玩具/兒童健康/甲醛/捏捏】近年來，造型可愛柔軟手感的「捏捏」玩具席捲中國大陸，成為新興減壓新寵。但這款「減壓神器」卻因玩家頻現喉嚨痛、爛手指等症狀，甚至有博主自曝患癌停止更新視頻，惹起健康安全爭議。

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甲醛玩具｜可愛造型深受小朋友歡迎

「捏捏」玩具以可愛造型，如食物、動物或卡通人物作招徠，柔軟且慢回彈手感，深受大人細路喜愛。這類玩具最早起源於日本，類似復健球，揉捏後可緩慢恢復原狀，被廣泛用於紓壓或作為兒童玩具。但近期這款「減壓神器」卻因潛在健康風險成為輿論焦點。

據中國媒體報道，一位長期分享「捏捏」玩具的微博博主「有隻貓叫小朋友」近日發文透露，自己被診斷罹患癌症，部分腎臟已壞死，將接受手術治療，並宣布暫停更新「捏捏」相關影片。

雖然該博主未明確提及患癌原因，但由於其長期直播揉捏「捏捏」玩具進行推銷，網民紛紛猜測其病情可能與玩具中的有害物質有關。有網民直言：「腎癌與二甲苯有關，之前有測評檢測出捏捏含二甲苯。」更有網民驚呼：「捏捏甲醛嚴重超標，真的別再做了！」

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甲醛玩具｜潛伏健康風險

事實上，早在博主自曝患癌前，已有多名玩家反映使用「捏捏」後出現不適症狀，包括喉嚨痛、眼睛刺痛、流淚、咳嗽，甚至手指皮膚過敏或潰爛。一位消費者向內地傳媒表示，購買「捏捏」玩具散發刺鼻氣味，孩子玩耍時氣味更濃，甚至引發頭暈、噁心等不適。

據多家機構檢測，「捏捏」玩具普遍存在甲醛和總揮發性有機物合物（TVOC）超標問題。知名測評博主「老爸評測」於2024年8月抽檢熱銷「捏捏」產品，發現部分產品甲醛釋放量超標高達46倍，TVOC超標達50倍。

此外，部分低價產品使用工業級PVC、劣質矽膠或再生塑料製作，含有過量塑化劑（如鄰苯二甲酸酯）、重金屬（如鉛、鎘）等有害物質。這些物質若長期接觸，可能通過皮膚或口鼻進入人體，影響內分泌系統、肝臟功能，甚至增加血癌、鼻咽癌等風險，對兒童生長發育尤其不利。

甲醛玩具｜玩具監管漏洞

「捏捏」玩具的熱銷背後，揭示玩具監管嚴重出現漏洞。目前，市場上充斥大量無生產標識、無質檢報告的「裸裝」產品，不少私人工作坊通過社交平台銷售，價格低廉但品質難以追溯。這些產品多採用廉價材料，缺乏安全認證，成為健康風險的隱患。

專家指出，部分「捏捏」玩具使用的材料，如聚氨酯（PU）、聚氯乙烯（PVC）或熱塑性橡膠（TPR、TPV），若未經嚴格質檢，可能釋放甲醛、塑化劑等有害物質，長期暴露可能損害神經系統（導致記憶力下降、失眠）或引發免疫系統異常，對青少年性發育也可能構成影響。

點擊下圖，即睇血癌8大症狀︰

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同場加映：消委會測試17款沐浴球

不少大人小朋友都喜歡使用沐浴球，除了包裝造型好看外，放進水裡亦相當療癒，消委會測試了市面17款沐浴球樣本，發現有9款沐浴球產品含有香料致敏物質，其中1款更驗出多達4種的香料致敏物，有機會引致過敏性接觸性皮膚炎。TOPick為大家整合消委會最高評分的沐浴球。

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