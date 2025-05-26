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好去處 | 數碼港推北京中軸線互動展覽 締造嶄新沉浸式觀賞體驗

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

數碼港商場近日聯同 MateZLab、山門來吧、觀中及知原悟造（北京）等頂尖藝術科技團隊，推出香港首個以北京中軸線為主題的「中軸有禮」沉浸式互動展覽。

數碼港商場近日聯同 MateZLab、山門來吧、觀中及知原悟造（北京）等頂尖藝術科技團隊，推出香港首個以北京中軸線為主題的「中軸有禮」沉浸式互動展覽。

展覽以數字科技結合北京中軸線的歷史文化、禮制、建築美學等，透過動態網紗投影、體感互動、AI 生成藝術等技術將藝術科技融合，讓傳統文化在互動中迸發新生，以達至「讓文化更年輕」的使命。

數碼港商場 311 店舖特設多個北京中軸線系列的打卡位及互動體驗裝置，可齊齊化身「數字匠人」，親手「拓印」太和殿藻井、「「丈量」星宿軌跡，走進傳統文化與現代科技交融的時空之旅。

由即日起至 8 月 18 日期間，數碼港商場 311 店舖特設多個北京中軸線系列的打卡位及互動體驗裝置，可齊齊化身「數字匠人」，親手「拓印」太和殿藻井、「「丈量」星宿軌跡，走進傳統文化與現代科技交融的時空之旅，以全新方式感受北京中軸線的歷史意義和文化價值，在趣味互動中深入探索中華文明發展的歷史軸線。

北京中軸線縱貫北京老城南北，始建於十三世紀，形成於十六世紀，此後經不斷演進發展，形成長達7.8 公里、現今世界上最長的城市軸線，同時亦屬中國古代城市規劃和禮制思想的經典代表，被譽為「中國禮制象徵」，申遺歷時 12 年，於 2024 年 7 月成功成為世界文化遺產的申遺項目之一，見證「以中為貴」。北京中軸線遺產區佔地 589 公頃，緩衝區佔地 4,542 公頃，涵蓋 15 個遺產點位，由古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等五大類遺存共同組成，其選址、格局、城市形態和設計體現了《周禮•考工記》所記載的理想都城範式，展現了中國古代王朝制度和城市規劃傳統，見證了北京城市的發展演變。

以全新方式感受北京中軸線的歷史意義和文化價值，在趣味互動中深入探索中華文明發展的歷史軸線。

「中軸有禮」沉浸式互動展覽以「科技賦能文化，創新傳承文明」為核心理念，透過數字技術和藝術創作，重新詮釋中軸線的文化底藴，並讓傳統禮制在數碼世界中煥發新生。展館巧妙劃分為「初見」與「對話」兩大體驗區：在「初見」區，觀眾將透過動態網紗投影、體感互動等，親身「行走」於北京中軸線的歷史脈絡；而「對話」區則打破單向觀展模式，透過 AI 生成藝術等技術，與文化符碼即時共創，讓傳統在互動中迸發新生。

展覽又精心設計多元體驗空間，既有極具文化深度的展品打卡區，也有創新科技的互動裝置體驗區。觀眾不僅能近距離欣賞數字化重現的中軸線建築藝術，更可透過 AI 體感技術化身「現代匠人」，在虛實交融中親手參與文化傳承。場地還特別設置多個沉浸式打卡點，從永定門到鐘鼓樓的標誌性景觀一一呈現，配合光影特效打造絕佳攝影場景；同時融入智能互動元素，讓每位訪客都能創造獨一無二的觀展記憶。「中軸有禮」展覽免費對公眾開放，數碼港商場內設有多個與中軸線相關的打卡位及互動遊戲區，參觀前需先進行預約。

展館巧妙劃分為「初見」與「對話」兩大體驗區。

「中軸有禮」展覽詳情
日期：即日起至 8 月 18 日
時間：星期二至星期日及公衆假期 12:00 - 18:00；星期一休館
地點：數碼港商場 3 樓 311 店舖
預約按此

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