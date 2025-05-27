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旅遊攻略｜空姐最怕乘客點呢2樣飲料？　原因太麻煩要3倍時間處理！

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

空姐最怕乘客點呢2樣飲料？行內人爆要多3倍時間處理！

坐飛機時，不少旅客會向空姐索取飲料，如水、熱茶、咖啡等，其中有兩樣卻是空姐最怕被點到的飲料！一名美國空服員透露有兩種可樂是最令機組人員頭痛，更直呼「真的很麻煩！」

飛機冷知識｜空服員最怕乘客點呢2款飲料！

根據《每日郵報》報導，有網民於社群平台Reddit發文問道「相比含糖汽水，空服員是否待別討厭健怡可樂或零卡可樂？」有空服員留言表示，她不清楚當中背後的科學原理，但健怡可樂和零卡可樂相比其他飲料更容易產生氣泡，需要花較長的時間才能等待泡沫消除。

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另外，她又指，若乘客沒有特別的要求，通常會把整罐遞給對方，「因為等泡沫消退，把杯子裝滿的時間，已經可以幫3名乘客提供服務。」

根據加拿大麥基爾大學的研究，無糖可樂或健怡可樂特別容易起泡的原因是它的黏度較高，一旦產生氣泡就會更穩定和持久，而且氣泡越多，空服員倒入杯中的時間就會更長。

同場加映：搭飛機避免5種食物飲品

有資深機師分享，乘搭飛機途中應避免進食或飲用5種食物和飲品，否則會造成身體不適，嚴重可導致肚脹、脫水等問題。

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同場加映：5類人最有機會免費升級到商務艙

經常聽到乘坐飛機可以免費升級商務艙，但事實上是否如此輕易？有地勤人員分享5類乘客的確較容易升級，包括已購買經濟艙較貴票價的乘客、航空公司職員、會員，甚至購買了經濟艙的政府人員。但同時亦有5類乘客較難被升級，其中一類是衣著太隨意、穿拖鞋背心的乘客。

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