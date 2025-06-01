港鐵逃票｜内地男尾隨推BB車港媽入閘　被揭發後態度猖狂回應3個字

【港鐵逃票 / 港媽 / BB車】近日就有港媽於社交平台發文大呻，稱自己在尖沙咀站推著嬰兒車入闊閘機時，有名操著普通話的男子尾隨入閘，港媽隨即震驚望向男子質問：「咁都得呀你？」，男子則態度猖狂無視港媽質問，向同行者說了三個字後便急步離開。於是，港媽不滿發文批當時未有港鐵職員在場捉逃票，才令該男子有機可乘。

該港媽日前在Threads發文講述了事情經過，稱當時在港鐵尖沙咀站目睹有名男子站在闊閘機前，以爲對方在等人所以並未在意。怎料就在她推着嬰兒車入闊閘機時，闊閘機卻發出聲響，她回頭一看，竟發現該男子尾隨她入閘，而與男子的同行者則拿着遊客全日通拍卡入閘。

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▲ 内地男尾隨推bb車港媽入閘。

港鐵逃票｜男子態度囂張無視港媽質問

港媽被男子行爲嚇到，隨即震驚望向男子發問：「咁都得呀你？」，男子並未有被「抓包」的羞愧，反之向港媽笑了笑，之後對同行者說了句「咱們走」，便急步離開，態度十分之囂張！

於是港媽不滿發文，「地鐵職員？係一個都無」，認爲當時未有港鐵職員在場捉逃票者，才令對方有機可乘！她又於留言補充，該闊閘機位於7-11便利店附近，「因為嗰邊先有𨋢，而嗰個位係無咩人和無職員。」

港鐵逃票｜不少網民稱經歷或目擊過他人逃票

帖文發佈後引發大批網民共鳴，紛紛稱曾親身經歷或目擊過別人逃票過程，「我都試過，又係推住bb車」、「我都試過，又係尖沙咀地鐵站，我有諗過佢哋專登搵BB車，因為有時媽咪連BB車過閘都會響，咁佢跟住過就算響都冇咁覺眼」、「我上次都遇過，於是推番佢入閘，之後每次入閘都會注意有冇人跟後面冇拍」、「我曾經見過兩個大陸𡃁妹喺尖沙咀跳欄出去，當時我好震驚！」

港鐵逃票｜有網民認爲港鐵處罰力度不足

有網民留言指出，曾目擊逃票者被「斷正」，但卻未有被罰款，「上次都見過，個小朋友黐住佢阿媽入閘，雖然有職員捉到，但都只係叫佢買返飛，講真，呢啲人唔見棺材唔留眼淚，應該要好似上次捉坐喺地鐵地下咁罰錢，咁先有用」。亦有網民認爲港鐵職員也難做，「擺人查飛又會有啲人話佢哋陰濕靠害，無staff睇又會有人話點解無人，點搞。」

▲ 帖文發佈後引發大批網民共鳴，紛紛稱曾親身經歷或目擊過別人逃票過程。

港鐵附例｜逃票最高罰款5,000元

根據《香港鐵路附例》，「無票進入和乘搭列車」和「沒有繳付車費等」最高處罰為罰款5,000元。

▲ 根據港鐵附例，逃票最高罰款5,000元。

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