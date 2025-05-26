  • 27°C
香港時間：2025526日 (一) 16:06

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺癌先兆｜27歲女零病徵輕視肺部1症狀　1年惡化成癌轉移淋巴

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【肺癌／結節／身體檢查】內地一名27歲女子在一次公司體檢中發現肺部有結節，但因為她身體完全沒有不適，故此沒有正視問題。1年後，女子再做檢查，發現肺部結節已經惡化成癌。她悔不當初，自覺早該去求醫，不應該懶理徵兆。

據《福建衛生報》報道，該名27歲女子兩年前跟隨公司做員工身體檢查，CT檢查報告中意外發現右側肺葉有結節。由於當時身體無任何不適症狀，加上對肺結節認知不足，她未依照醫囑定期複查。一年後，公司安排員工至廈門大學附屬中山醫院進行免費健檢，結果顯示原肺結節已明顯增大，經進一步檢查確認為惡性病變，並已出現淋巴結轉移。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

肺癌先兆｜微創手術成功根治 術後恢復良好

廈門大學附屬中山醫院胸外科行政主任柯孫葵醫生為女子進行「右中肺癌根治術」治療，透過胸腔鏡微創技術，手術僅耗時2小時便順利完成。術後4天，女子即康復出院並跟從醫囑服用標靶藥物3個月，定期覆診追蹤，如今病情穩定。她仍後悔自己當初未有即時求醫治療，亦借鑒自己經歷提醒其他人若有症狀要及早治療。

肺癌先兆｜醫生警告：肺結節無症狀更危險

柯孫葵主任就病例指出，肺結節早期多無明顯症狀，但一旦惡化為肺癌並出現局部淋巴結或遠處轉移，預後將大幅下降。幸好女事主及時求醫，若繼續拖延治療，可能出現乏力、咳嗽、胸悶、胸腔積液等症狀，甚至生命危險。一旦發現肺部異常，處理方法如下：

點擊圖片放大
+4
+3

肺結節後續治療4大重點：

  • 發現肺結節後應嚴格遵照醫囑定期追蹤
  • 若結節增大或形態異常需儘早處理
  • 高風險族群（長期吸煙者、有家族病史者）應每年進行低劑量CT篩檢
  • 一般民眾發現肺結節後，即使無症狀也須密切追蹤

肺癌｜5大非吸煙高危因素致肺癌

帖文下有很多網民留言指二手煙比起吸煙更毒，就算本來無吸煙習慣，患肺癌風險或比吸煙者高。台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中指出，臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

點擊圖片放大
+5
+4

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+6
+5

本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】

癌症殺手｜40歲男從不吸煙照X光驚見密集肺結節確診肺癌　醫生：「手指變異」1症狀快求醫

母愛偉大丨33歲單親媽患末期肺癌只餘3個月命　成功眾籌932萬 ：想為孩子留一些東西

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
19:03 2024/12/16
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
10:24 2024/12/18
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世 胞兄痛泣：還是沒能留住她
18:34 2025/01/06
肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世 胞兄痛泣：還是沒能留住她
肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤　醫生揭丈夫1惡習累全家
09:47 2025/02/09
肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤　醫生揭丈夫1惡習累全家
肺癌｜怕煙鏟老公患肺癌求醫　人妻獲醫生1句提醒　照肺結果大反轉【附肺癌症狀＋成因】
18:47 2025/01/21
肺癌｜怕煙鏟老公患肺癌求醫　人妻獲醫生1句提醒　照肺結果大反轉【附肺癌症狀＋成因】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
13:07 2025/02/25
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】

你可能感興趣

肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
19:03 2024/12/16
肺癌｜陀B期間頻咳嗽　孕媽媽確診肺癌離世　1原因從不吸煙仍致癌【附5大非吸煙致肺癌因素】
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
10:24 2024/12/18
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世 胞兄痛泣：還是沒能留住她
18:34 2025/01/06
肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世 胞兄痛泣：還是沒能留住她
健康問題 健康養生 治療 肺癌

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩