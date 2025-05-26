肺癌先兆｜27歲女零病徵輕視肺部1症狀　1年惡化成癌轉移淋巴

【肺癌／結節／身體檢查】內地一名27歲女子在一次公司體檢中發現肺部有結節，但因為她身體完全沒有不適，故此沒有正視問題。1年後，女子再做檢查，發現肺部結節已經惡化成癌。她悔不當初，自覺早該去求醫，不應該懶理徵兆。

據《福建衛生報》報道，該名27歲女子兩年前跟隨公司做員工身體檢查，CT檢查報告中意外發現右側肺葉有結節。由於當時身體無任何不適症狀，加上對肺結節認知不足，她未依照醫囑定期複查。一年後，公司安排員工至廈門大學附屬中山醫院進行免費健檢，結果顯示原肺結節已明顯增大，經進一步檢查確認為惡性病變，並已出現淋巴結轉移。

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肺癌先兆｜微創手術成功根治 術後恢復良好

廈門大學附屬中山醫院胸外科行政主任柯孫葵醫生為女子進行「右中肺癌根治術」治療，透過胸腔鏡微創技術，手術僅耗時2小時便順利完成。術後4天，女子即康復出院並跟從醫囑服用標靶藥物3個月，定期覆診追蹤，如今病情穩定。她仍後悔自己當初未有即時求醫治療，亦借鑒自己經歷提醒其他人若有症狀要及早治療。

肺癌先兆｜醫生警告：肺結節無症狀更危險

柯孫葵主任就病例指出，肺結節早期多無明顯症狀，但一旦惡化為肺癌並出現局部淋巴結或遠處轉移，預後將大幅下降。幸好女事主及時求醫，若繼續拖延治療，可能出現乏力、咳嗽、胸悶、胸腔積液等症狀，甚至生命危險。一旦發現肺部異常，處理方法如下：

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肺結節後續治療4大重點：

發現肺結節後應嚴格遵照醫囑定期追蹤

若結節增大或形態異常需儘早處理

高風險族群（長期吸煙者、有家族病史者）應每年進行低劑量CT篩檢

一般民眾發現肺結節後，即使無症狀也須密切追蹤

肺癌｜5大非吸煙高危因素致肺癌

帖文下有很多網民留言指二手煙比起吸煙更毒，就算本來無吸煙習慣，患肺癌風險或比吸煙者高。台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中指出，臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

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肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

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