長壽秘訣｜91歲醫生每日唱歌防肺炎？ 公開4招長壽秘訣　大推1物降血壓防中風

【長壽／長壽秘訣／降血壓／防中風】年過80歲維持健康體魄的秘訣是什麼？日本有2名年約90歲的高齡現役醫生，也曾有長者常見的健康問題，如頻尿、吞嚥障礙甚至輕微中風，卻成功逆轉健康危機，至今仍持續行醫。他們有何養生之道？

長壽秘訣｜高齡醫生分享養生秘方

隨著年齡增長，身體機能逐漸衰退，各種健康問題接踵而至。根據日媒《週刊現代》報道分享，88歲的骨科醫生山崎文久曾因血壓控制不當險些中風，而91歲的外科醫生力丸米雄過去就曾因食物誤入氣管而引致肺炎，幸好他們後來靠4招保健方法，成功逆轉健康危機。

最新影片：

長壽秘訣｜高齡醫生分享4大長壽祕訣

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 選擇植物性好油

山崎文久醫生在70歲時，曾因輕微意識障礙而就醫，才發現罹患短暫性腦缺血，離中風幾乎只差一步。當時工作繁忙的他常捱夜看診，幾乎每天都要做手術。加上每日飲大量清酒，導致血壓一度飆破180mmHg。經歷此事後，他徹底改變生活型態，改為每日僅飲1杯葡萄酒和吃雞胸肉，並只透過橄欖油、芝麻油等植物性好油攝取油脂，有助降膽固醇、維護心血管健康。

2. 保持適量運動

山崎醫生每日有固定運動習慣，他建議每日至少做3組深蹲運動，每組10下，每下約10-15秒，連續鍛鍊2至3個月，可以改善高齡常見的夜尿問題。此外，他堅持每日步行7000步維持活動量。

3. 有便意就上廁所

山崎醫生每日早上7時起床後，會進行按摩與伸展，享用豐盛早餐後必定在30至60分鐘內排便，每日規律排便3次。他強調糞便中含有氨、硫化氫等有害物質，以及具有致癌性的次級膽汁酸。若長期滯留，容易增加肝臟與腸道負擔，甚至提高大腸癌風險。因此應及時排出，若遇排便不順，可按壓小腹10次左右，再用雙手圍繞肚臍旋轉10次，協助腸道蠕動。

4. 每日唱歌

隨著年紀增長，牙齒功能難免衰退，不自覺地減少咀嚼次數、偏愛柔軟食物，長者常因喉部機能退化而容易嗆到，引發吸入性肺炎，甚至使健康狀況惡化。91歲力丸米雄醫生曾深受吸入性肺炎所苦，也曾因牙周病的細菌擴散至全身，引發多重感染。這些疾病也會讓壽命縮短。為了預防再次發生這類危機，他在80歲後每天都會大聲唱歌，以鍛鍊喉部機能，預防喉嚨與肺部疾病。

力丸醫生還會自行創作歌曲來唱。他認為，可以讓自己的才能得到發揮，包括醫學及唱歌，為社會做出貢獻，正是到了這個年紀仍能工作和保持活躍的關鍵。

耳鼻喉科醫生西山耕一郎建議，可選擇音調起伏明顯的歌曲，更能全面訓練喉部肌肉；而唱慢歌與拉長音，則需長時間運用聲帶發聲，可持續鍛鍊喉嚨肌群。他表示，唱得好不好並不重要，只要多唱歌、與朋友同樂，既能增加社交互動，還能降低失智風險。

同場加映｜解構5大長壽藍區飲食和生活方式

台灣營養學家洪泰雄在其Facebook專頁分析關於長壽藍區的養生習慣，引述一項《國家地理》研究，透過觀察5大長壽藍區居民的生活習慣，得出長壽的共同點，以下逐一解構五地的生活和飲食：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

長壽藍區｜9大長壽共同點

洪泰雄指出，這些地區的人一般較少患慢性疾病且較長壽，原因與生活和飲食息息相關，他列出9大共通日常生活習慣如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

資料來源：《週刊現代》

更多相關內容：

長壽飲食｜76歲日醫公開養生之道 一日三餐必吃1食材 推薦3種料理增肌防失智

長壽之道｜每日做足3件事死亡風險急降64% 醫生親揭長壽關鍵秘訣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5