女士脫髮｜中醫媽媽產後脫髮日甩逾80條頭髮　靠2招重生烏黑濃密頭髮

產婦完成了生育的偉大任務後，緊接著面對照顧孩子和身體變化的挑戰，不少產婦還會遇上脫髮問題，一旦處理不當，頭髮有機會一去不返，影響外觀！新手媽媽、註冊中醫彭子芯一年前誕下女兒，也出現產後脫髮。她主要透過2個方法重生烏黑濃密的頭髮，回復青春自信，她還向媽媽們分享有助生髮的食物和推介一款湯療。

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產後脫髮｜產後脫髮難預防

註冊中醫彭子芯解釋，產後脫髮十分常見，普遍產婦都會面對不同程度的脫髮，也難以預防，只有少數幸運兒沒有這個問題。因此，彭醫師在懷孕時已有心理準備，她透過診症經驗知道產後脫髮並不是必然會自動痊愈變回濃密，所以如果她一旦脫髮，會盡快治療，就可以縮短脫髮時長，加快頭髮生長。

產後脫髮｜日甩逾80條頭髮感擔憂

彭醫師產後約4個月開始，發現脫髮明顯增加，她表示：「第4至5個月是脫髮高峰期，每晚洗頭吹頭都掉髮超過80條！」同時，她亦不時有頭髮掉落，頭頂分界及髮際很快變得比以前稀疏。

作為中醫師的她，雖然過往每日都為很多脫髮患者診療，知道適當治療就會變好，但當發生自己身上都會好緊張和擔心，很想盡快改善。當時，彭醫師外出見人亦會多了一份擔憂，不太想別人留意到自己的頭髮情況，直言：「真的切身體會到脫髮患者的心情！」

產後脫髮｜靠2招治療產後脫髮

當時，彭醫師主要透過服用中藥來治療產後脫髮。她解釋，中藥是最重要的治療方法，臨床看大部分脫髮都需要配合中藥才有好效果，因脫髮很多時都與體內臟腑氣血問題有關，產後脫髮更是如此。於是，她由脫髮增多開始就立刻服用補腎生髮、益氣養血的中藥，另外配合頭皮針灸幫助刺激頭髮生長。

彭醫師續指，產後脫髮與其他脫髮有個不同之處，不少脫髮問題在中醫治療約1個月內就會減少脫髮量。然而產後脫髮受孕期及產後荷爾蒙變化的影響，通常需要較長時間減少脫髮，但可喜是，同時會較快有新頭髮生長出來！彭醫師經治療後，雖然待2個月，即是產後第6個月開始明顯減少脫髮，但治療了1個月後，頭頂就開始「炸毛」，出現很多短短的新頭髮。

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產後脫髮｜產婦容易脫髮的原因

彭醫師表示，生產孩子是一個十分消耗腎氣的過程，不論順產或剖腹都會損耗大量氣血，令產婦處於氣血虧虛、體弱狀態，加上育兒休息不足、哺乳進一步消耗氣血，產婦一般需要至少一年時間才真正完全恢復。因此，在產後的一年內，尤其產後第3至4個月開始，都是出現脫髮、頭髮變薄的關鍵時期。女士患者脫髮多數都是整個頭平均地脫，最快見到脫髮跡像的多數是分界及額角位置，多數不會出現像男士那種集中在某一部位的脫髮。

有些產婦體質較好、產後坐月及休息足夠，身體恢復得快，可能不會經歷產後脫髮，或程度很輕，這類一般都可以自行恢復。

產後脫髮｜患者因錯過黃金治療期令頭髮一直稀疏

若果產後脫髮量多，身體也不是復原得特別好，彭醫師建議她們最好盡早治療，避免脫髮期拉長後，即刻脫髮量回復正常，頭髮也回不到以往的濃密度。她曾遇過一些產後脫髮的患者因為沒有不正視問題，錯過黃金治療期而影響日後的髮量。當她們來求診時，已受脫髮問題困擾了幾年，經詳細問診才發現是由產後開始的。

患者當時以為會「自己好返」，就沒有理會，最多用一些養髮產品幫助一下，導致延誤了治療。雖然也可以改善，但多數會比產後一年內治療花更長時間。

最令彭醫師深刻、較嚴重的個案是，一名患者由產後脫髮開始，因沒有正視問題，逐漸發展成全禿，只剩下零散頭髮，平時需要佩戴假髮出門。

產後脫髮｜有助生髮強髮的5款食物

飲食上，彭醫師建議產婦可多吃以下5款食物，有助增加髮量和增強髮絲健康。但她提醒，透過食療可以改善輕微、短期的脫髮問題。大部分脫髮問題，除了靠食療，還要靠其他方法治療。

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1. 新鮮桑椹/桑椹乾

桑椹有養血益肝、補腎養髮的功效，性味平和不燥熱，適合大部分體質的人士食用，可每日食用5-8粒，如購買果乾建議選擇無添加糖。

2. 紅黑枸杞

紅枸杞及黑枸杞均有補肝腎、明目養髮作用，性質溫和，比桑椹偏溫但不易燥熱，每日可配合枸杞服用約5至8粒。

3. 黑芝麻

黑芝麻養血潤腸、益腎烏髮，尤其適合血虛、容易便乾同時脫髮的人士，但注意坊間黑芝麻多數炒焗過，肺燥的人容易食後上火，出現咽乾喉痛狀況，也不適合容易大便稀爛的人食用。

4. 海參

海參益腎精、滋陰養血，補而不燥，而且有豐富蛋白質，特別適合產後媽媽食用，養髮同時補充膠原，也能幫助產後傷口復原。

5. 核桃

核桃補腎聰明，而且含有豐富不飽和脂肪，能養頭髮皮膚，生核桃表面含有較難消化的物質，食後易胃脹，如果想直接食用建議選焗過的，但注意炒焗過後，肺燥的人容易食後上火，出現咽乾喉痛狀況，如屬此類可考慮買生核桃來煮湯水或炒菜食用。

產後脫髮｜生髮湯療推介

彭醫師還教大家煲一款有助改善產後脫髮問題的「養血補腎生髮湯」，特別適合產後婦女或血虛脫髮人士，一周可飲用1至2次幫助健脾補腎，從而有助生髮。

養血補腎生髮湯

材料（3至4人份）：

桑椹乾 15粒

杞子乾 15粒

黑豆 20克

製首烏 15克

淮山 20克

核桃 3-4粒

紅棗 2-3粒去核

生薑 2片

粟米 1條

蘿蔔 1條

烏雞 1隻（也可用瘦肉1斤代替）

做法：

一、黑豆預先浸泡，肉類汆水，其他材料洗淨切件。

二、除了桑椹及杞子外，將所有材料加入適量清水煮大約60分鐘。

三、最後5分鐘加入桑椹及杞子乾，待溫即可飲用。

功效：

養血益氣，健脾補腎，幫助養髮烏髮

注意事項：

如容易大便稀爛不加首烏；如飲用者當中包括兒童及長者，建議不加首烏，或首烏分開煮；長期病患及孕婦建議先諮詢註冊中醫師意見。

▲ 註冊中醫彭子芯

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