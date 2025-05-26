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乘車禮儀｜學生哥搭巴士傾計遭大叔鬧爆　起身吹氣狂噴口水：夠膽就落車！

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撰文： 王月明

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

學生哥搭巴士傾計遭大叔鬧爆，起身吹氣狂噴口水：夠膽就落車！

乘搭交通工具理應保持安靜或低聲交談，避免打擾其他乘客；不過，即使遇到一些較嘈吵的乘客，也應選擇出言勸阻，而非惡語相向甚至嘲人吐口水。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指1名大叔乘客乘搭巴士時，因不滿坐在身邊的幾名男生一直聊天，與對方發生口角，對方亦不甘示弱回擊，而後大叔氣焰更甚惡語相向，更起身吹氣吐口水……

乘船禮儀｜搭天星小輪坐冷氣客艙欲開窗　船員勸阻遭反駁：我係.....

乘車禮儀｜學生哥傾計遭大叔鬧爆　數度噴口水怒罵

樓主稱「狂躁阿叔，巴士冇泊正站位，都要X司機，學生傾計又被佢X，仲要噴人口水」。據影片可見，1名大叔乘客坐在巴士下層的最後一排中間位，手中抱著背囊；相信他不滿右側3名男生一直在聊天，遂出言指責。

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大叔突然起身貼近對面男生疑似吹氣，爆粗罵道「吹你吹你，做乜X嘢？你叫我吹㗎……呢啲就係我搞X死你都得」；男生反駁道，「係呀，吹呀」，大叔又幾度湊近朝對方噴口水。

男生怒斥「驚你老X」，大叔的情緒更加激動，瘋狂爆粗怒罵，聽見男生說要報警處理，他大喊挑釁道「夠膽就下車……打贏你……濕X大學生」。沒過多久，巴士疑抵達大叔的目的地，他直直望著幾名男生後下車離開。

乘車禮儀｜網民：玩口水咁核突！

此事引起網民熱議，認為大叔乘客的行為相當「幼稚」且不妥，「向人吐口水是刑事罪，可以報警；吐口水係普通襲擊罪，講粗口在公眾交通也是方法，話打死人又係刑事恐嚇」、「呀叔把聲好嘈」、「玩口水咁核突」、「仲玩口水」、「點解無可以好聲好氣呢」、「好心啦，收火啦」、「好失態」。

不過，亦有人猜測可能是幾名男生聊天聲音過大，才致大叔如此憤怒，「無頭無尾，係咪真係學生太嘈呢，真係太嘈咪好聲好氣同佢哋講囉，有時真係兩邊都唔抵幫」，但樓主回覆稱幾名男生的聲量並未過大，「正常傾計聲」。

乘車禮儀｜九巴大叔傍若無人大聲播歌　乘客勸喻遭反斥：講嘢大聲

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