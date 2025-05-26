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公屋裝修︱250呎舊公屋僅花數萬元裝修　完工似私樓咁靚

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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250呎舊公屋裝修，完工後似私樓咁靚！

【公屋裝修/公屋/荔景邨/傢俬訂造】公屋雖然不屬於自己的物業，但不少人為求住得舒適，入住前都會裝修一番！早前有港人獲派葵青區一個舊公屋單位，面積約250至260呎，屬二人單位，戶主將裝修完成圖放上網分享，更直言只花費了數萬元，不少網民大讚裝修效果，驚訝樓主如何用數萬元完成整個翻新，紛紛追問裝修細節。

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樓主於Facebook群組發文，稱早前獲派葵涌荔景邨公屋一個高層二人單位，他興奮道「終於唔使挨貴租啦」，並分享他裝修公屋經驗。從照片可見，該單位屬舊式公屋，收屋時是「清水樓」，只有石屎地板和牆壁間隔。

由於預算有限，樓主認為「能住就好」，決定慳得就慳，所以他沒有為牆身剷底，直接刷油翻新牆身，地板也自己鋪，全部工序也是他與父親一手包辦。

公屋裝修︱樓主：完全超乎想像

花費最多是訂製傢具，他表示傢具度身訂造，當中包括鞋櫃、電視地櫃、衣櫃等，整體設計白色為主，而且價錢便宜，只花費數萬元。樓主形容是出乎他的意料之外，「嗰啲櫃入屋後成間屋感覺上好似私樓咁靚」，沒想到只需花幾萬元，已經可完成全屋裝修連傢俬，「使幾萬蚊就有咁高質，完全超乎想像」。

不少網民都大讚整得好靚呀」、「傢俬唔錯，邊間咁高質呀」、「你邊度訂傢俬？貴唔貴？」留言中，更有不少網民詢問傢俬設計公司的聯絡方式，「可以介紹邊間裝修公司嗎」、「是那一間裝修公司？」

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公屋裝修︱戶主父親自行鋪地板

不過有人指「三個櫃，幾萬蚊正常價啦」，亦有人質疑他為傢具公司賣廣告，不過樓主就指屋內空間不大，面積只有200多呎，訂造傢俬價錢的確不用花太多錢，「唔通要幾十萬整幾個櫃咩，我都係分享下，你唔信咪唔好睇咯」。

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他也透露今次裝修公屋，最辛苦就是鋪裝地板，「全屋最辛苦就係地板，大陸買板運落嚟自己砌，係深水埗買水泥沙，砌完仲要掃口，家父辛苦左5日先砌好」。

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