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粵車南下｜運流局：料今年內公布細節　正分階段完成港珠澳大橋人工島上自動化停車場

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 21 分鐘前

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有報道指，政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」。（資料圖片）

有報道指，政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」。運輸及物流局今日（26日）指，港府正繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的詳細方案和實施安排，預期會在今年內公布細節。

運流局：機管局正分階段完成「轉機停車場」及「訪港停車場」

運輸及物流局今日回覆TOPick表示，作為「粵車南下」的一部分，機管局正分階段完成在港珠澳大橋香港口岸人工島上的自動化停車場，包括「轉機停車場」及「訪港停車場」，供廣東及澳門非營運私家車經大橋來港停泊，旅客可經香港國際機場轉飛或到大橋香港口岸旅檢大樓辦理香港入境手續後訪港。機管局會配合「粵車南下」整體時間表啟用自動化停車場，並作適時公布。

有報道指，「粵車南下」首階段粵車限停泊港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化停車場，最快今年底實行；第二階段則可入市區「自駕遊」，設有配額上限。

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