普通法｜港法律人才培訓學院主辦的陝西培訓結束　林定國︰首「送外賣」將法律知識帶到內地

「香港普通法與爭議解決實務培訓」今日（26日）結束，上午在西安出席課程結業禮的律政司司長林定國形容，是香港國際法律人才培訓學院去年11月成立以來，首次以「送外賣」形式將香港法律專業知識帶到內地。

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香港普通法培訓提供80名額 另有60人旁聽

林定國今日在社交平台發文指，課程涵蓋普通法實務、國際仲裁及企業出海等核心內容，並通過模擬仲裁談判與庭審環節強化實戰技能，課程內容充分展現了香港作為國際法律樞紐的獨特價值，學員們積極參以及專業性，也為未來合作開創了更多可能。除原定的80個參會學員名額之外，還有大約60位旁聽人員。培訓由香港國際法律人才培訓學院主辦，陝西省律師協會承辦，培訓今日結束。

去年9月，律政司與陝西省司法廳簽署了《助力「一帶一路」建設法律服務合作框架安排》。林定國表示，該協議深化陝港兩地在法律服務和人才培養方面的交流合作，亦促成了此次培訓，為來自山西、內蒙古、河南等13個省區市的學員提供寶貴交流平台。

林定國強調，培訓學院將繼續為香港本地、中國內地及其他司法管轄區，特別是「一帶一路」沿線地區的法律界人士提供能力建設、知識和經驗分享的平台。培訓學院會探討不同機關、法律、爭議解決、仲裁等業界人士的專業需求，積極開展更多跨地區、多元化的培訓項目，深化與各地法律界的交流合作，為國家涉外法治人才建設貢獻更多力量。

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