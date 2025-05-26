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星二代︱8歲大仔考獲8級鋼琴精通4種語言　黎諾懿不想兒子做演員：成功機率低！

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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黎諾懿8歲兒子小春雞已考獲8級鋼琴，並精通四種語言。

【黎諾懿/星二代/小春雞】黎諾懿與前港姐李潔瑩於2014年結婚，並先後誕下大仔黎峰睿（小春雞）與細仔黎奕辰（小冬牛），日前他出席活動，便透露年僅8歲的小春雞已考獲8級鋼琴，對音樂感興趣，也遺傳了演藝細胞，不過黎諾懿坦言不想兒子加入娛樂圈繼承衣缽，因為做演員辛苦，成功機率又低！

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星二代︱盼兒子似媽咪有語言天份

黎諾懿夫婦用心栽培一對兒子，為大仔小春雞安排入讀一條龍國際學校外，又讓他學習多種語言，如今小春雞已經會說流利的日文、英文、粵語和國語，黎諾懿曾表示，由於太太懂多種語言，所以也希望兒子可以承傳媽咪的語言天份，他早前分享小春雞講日文的影片，就留言說：「看來峰峰的語言天份似媽媽，好在不似我。」

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星二代︱小春雞已考獲8級鋼琴

日前黎諾懿出席活動，還透露了小春雞遺傳他的演藝天份，對音樂也有興趣，並已考獲8級鋼琴，但他盡量引導兒子不要加入娛樂圈：「始終知道做演員辛苦，決定權又太被動，成功機率又低，希望他將來做專業人士，可以決定自己前路發展。」他又笑囝囝人細鬼大，平日練琴不太正經，若有女仔在場則態度不一樣，彈出超水準，現在更不喜歡被叫做「小春雞」，而是自稱「雞爺」，令黎諾懿哭笑不得！

星二代︱不想兒子做演員望子成專業人士

小春雞自兩歲半開始學鋼琴，6歲的時候已經在香港大會堂音樂廳公開演出，參與童夢頌夏演奏會，在千人面前及管弦樂團伴奏下彈奏樂曲，全程表現淡定，媽咪李潔瑩當時有之感而發撰長文：「由2歲半開始第一課鋼琴，當時還不習慣分離學習的峰峰，喊到嘔吐在課室內的地氈上。日子天天過去，由不能坐定定，到可以坐足一小時上課，我真的很意外他的轉變。」

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星二代︱首次參加鋼琴公開比賽即奪冠

去年4月，小春雞更首次參加鋼琴公開比賽便奪得冠軍寶座，非常厲害！當時李潔瑩將照片上載至社交平台，留言謂：「第一次參加比賽，得到不錯成績作為鼓勵，更重要是獲得比賽經驗，峰峰超級興奮，希望可以一路保持著這份從容和自信」。

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