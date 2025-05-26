香港出口｜4月份出口和進口貨值 分別按年上升14.7%和15.8%
撰文： 梁巧恩
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
政府統計處今(26日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.7%和15.8%。市場預期分別上升12.2%及16.6%，結果出口表現勝預期。
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繼3月份錄得18.5%的按年升幅後，4月份商品整體出口貨值為4,345億元，較去年同月上升14.7%。進口方面，繼3月份錄得16.6%的按年升幅後，4月份商品進口貨值為4,505億元，較去年同月上升15.8%。
出口馬來西亞貨值 按年升逾6成
按國家或地區分析，與去年4月相比，輸往亞洲的整體出口貨值上升20.8%。尤以馬來西亞（升61.5%）、越南（升48.3%）、台灣（升24.1%）、中國內地（內地）（升23.0%）和印度（升22.5%）。另一方面，輸往韓國（跌26.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。亞洲以外地區，輸往德國（升30.8%），但輸往荷蘭（跌38.4%）和英國（跌24.1%）。
同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升107.3%）、英國（升59.5%）、台灣（升50.6%）和內地（升14.8%）。然而，來自韓國（跌21.3%）的進口貨值則錄得跌幅。
電動機械及辦公室機器表現繼續跑贏
按主要貨品類別分析，與去年4月相比，「電動機械、儀器和用具及零件」和「辦公室機器和自動資料處理儀器」的進出口貨值均有較突出的表現。出口貨值分別上升18.7% (增335億元)及上升46.0%(增195億元)；進口貨值分別上升16.8%(增299億元)及升67.1%（增195億元）。
政府發言人表示，隨着近期國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕。內地經濟繼續穩步增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。
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