企業出海｜中小企出海易「水土不服」　生產力局：以六招助應對

近年本地和內地企業出海需求強勁，為香港迎來協助企業拓展海外市場的機遇。香港生產力促進局（生產力局）主席陳祖恒今（26日）與傳媒見面時就提到，目前內地企業在出海依然會面臨不少挑戰和痛點，容易「水土不服」，而香港就是重點角色，可以為他們做跳板、「打疫苗」，準備就緒然後再出海。

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陳祖恒今日在會上提到，近年愈來愈多內地企業因為競爭激烈出現「內捲」情況，而開始對國際市場有渴求，尋求出海發展機會。但在發展國際市場時，總容易遇上「水土不服」。

他舉例指，過往許多內地企業都只是聚焦於國內市場，以來內銷市場為中心的執行營運模式，在內地市場能夠服務得很好、做得很好，「但很多中小企一準備出海，就會卡住。如在面對西方市場時，可能連做一張英文的PO（採購單），都需要動用翻譯，更何況要與他人溝通。」他也強調，內地與外國做生意的方式都不太一樣，所以國際化的香港，在此情況下責任和角色就變得重大，「我們應該把握自身獨特優勢，幫助他們（想出海的內地中小企）變得更國際化。」

⁠香港生產力促進局總裁畢堅文補充指，此情況並不代表會為本地中小企帶來壓力和挑戰，「反過來思考，因為我們會從中將兩方作出聯繫，介紹本地的生產商和合作夥伴予內地企業，更是一個相輔相成的效果。」同時，他也透露，去年生產力局已有超過100個項目與企業出海相關，「看到此趨勢，生產力局於今年4月也決定成立The Cradle出海服務中心，搭建平台全方位支援企業出海。」

▲ （曾曉汶攝）

畢堅文表示，自出海服務中心成立後，短時間內已收到超過28間內地企業就出海服務、技術開發及新型工業化相關諮詢，大部分為科技相關的企業。他也提到，目前出海服務中心主要提供「出海6招」助應對挑戰，分別為：1）智能生產，協助遙距工廠管理自動化、2）政府資助計劃如BUD、EMF等諮詢服務、3）提供財務、法律人才、稅務、電子商務等專業諮詢服務、4）提供國際標準與測試服務、5）提供研發支援、應用及技術評估、和6）提供員工技術培訓，實地考察等環節，予他們了解海外市場的發展趨勢。

▲ 香港生產力促進局於4月成立的出海服務中心，提出「出海6招」 支援企業拓展全球市場。（曾曉汶攝）

此外，畢堅文也在會上公布生產力局最新的發展數據。他表示，生產力局在2024至2025年度收入9.73億元，按年增加17%；服務逾4萬間中小企及初創企業，按年增加8%。期內完成超過1,500個科研項目，舉辦超過1000個課程，培訓人數達5.8萬人次。目前生產力局大樓共有超過29個研究、測試及服務中心，合共接獲1.2萬人參觀。

▲ ⁠香港生產力促進局總裁畢堅文今公布機構最新發展情況數據。（曾曉汶攝）

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