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潘宗明近況︱80年代金牌司儀潘宗明回港探汪明荃　潘sir當年因阿姐娶「最美天氣女郎」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

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80年代金牌司儀潘宗明與太太許加恩回港探老友。

【潘宗明 / 金牌司儀 / 汪明荃】66歲TVB前節目主持潘宗明（潘sir）在80年代末至1990年代中主持《歡樂今宵》及《香港早晨》以及體育節目，為當時金牌司儀之一。不過在1996年，潘宗明急流勇退移民加拿大多倫多，之後在當地中文電任節目主持。

潘sir偶爾回來探親友，日前他便與太太許加恩由加拿大返港，當中包括相約「阿姐」汪明荃敘舊。汪阿姐在社交平台分享合照，從相片所見，潘宗明留有一頭濃密黑髮，精神十分，外貌比實際年齡年輕很多，保養十分好，堪稱凍齡天花板。

同時，阿姐並寫道：「舊同事潘宗明和太太往內地旅行，經過香港特來工作室探我。自疫症後多年冇見，大家別來無恙，風采依然。」潘宗明回覆稱：「祝願阿姐同家英哥（羅家英）身體健康，日日都開開心心。下次返香港時再探你。」

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潘宗明近況︱潘太許加恩封最美「天氣女郎」

其實潘宗明與汪明荃曾是多年來合作無間司儀好拍檔外，阿姐更算是潘sir的紅娘。因為潘宗明在1986年任漢城亞運主持，太太負責為亞運大使汪明荃任助手。當時許加恩手袋及護照被竊，攝製隊要先行回港，潘宗明留下來協助安排由此締結良緣。

而潘太許加恩曾為《體育世界》資料搜集員，也為翡翠台和明珠台當天氣主播，曾被封最美「天氣女郎」。

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