  • 26°C
香港時間：2025526日 (一) 18:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭秀文澳門演唱會｜鄭秀文演唱會哽咽獻唱深情送祝福　抗癌前港姐感動眼濕濕：多謝加油！

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

鄭秀文演唱會哽咽獻唱深情送祝福，抗癌前港姐感動眼濕濕：多謝加油！

【鄭秀文 / 演唱會 / 吳文忻 / 吳忻熹】天后鄭秀文（Sammi）昨晚（25日）晚在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行第七場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」。

Sammi在演唱《不要驚動愛情》時，走到了舞台一側，面向觀眾席深情獻唱，不斷指向天空，憑歌寄意唱出「這份情像翅膀打開」，為來到現場的現年50歲的前港姐、正在努力抗癌的吳文忻（現名吳忻熹）加油打氣，吳文忻收到祝福後，感動到樣泛淚光。

吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢

點擊圖片放大
+7
+6

鄭秀文澳門演唱會｜哽咽獻唱送祝福　吳文忻感動眼泛淚光

吳文忻自去年8月公開3年前確診乳癌消息，一直積極抗癌，期間一度好轉，但今年3月突然惡化至第四期，現時她的病情仍有反复，幸吳文忻一直積極樂觀面對。昨晚吳文忻到場支持鄭秀文演唱會，唱道曲目《不要驚動愛情》時，鄭秀文發現好友後情緒隨即變得激動。

吳文忻今日（26日）在IG分享一段鄭秀文為她加油的影片，片中鄭秀文發現她到場後，立即向她走來，並停留在她面前，將成名曲《不要驚動愛情》深情地唱給她；演唱期間，Sammi多次指向天，又與吳文忻對視，似對她加油打氣。

當唱到「這份情像翅膀打開」歌詞時，Sammi指住吳忻熹說：「加油，唔使怕，天父愛你！」並一直對住她唱歌，而她就站在第一排跟住唱。Sammi唱到「生老病死 一起細數歌」後，緊握拳頭向她說「加油」，Sammi更一度哽咽抹眼淚。

鏡頭轉向吳文忻，她亦注視著唱歌的鄭秀文並一同跟唱，她現時已剃光了頭髮，戴著粉色的帽子，眼中淚光閃爍，十分感人；吳文忻寫道：「『神教會你等待⋯⋯ 』收到！多謝Sammi嘅加油與加持！好感動啊！感恩！#youandmi鄭秀文世界巡迴演唱會 #謝謝sammi #iloveu」。

點擊圖片放大
+9
+8

吳文忻抗癌︱吳文忻心態改變學習與癌細胞共存　有信心可康復：唔認為四期係末期

吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！

吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
10:24 2025/01/16
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！
10:41 2025/03/07
吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！
吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！
09:26 2025/03/24
吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！
吳文忻抗癌︱吳文忻心態改變學習與癌細胞共存　有信心可康復：唔認為四期係末期
17:07 2025/04/04
吳文忻抗癌︱吳文忻心態改變學習與癌細胞共存　有信心可康復：唔認為四期係末期

你可能感興趣

吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
10:24 2025/01/16
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！
10:41 2025/03/07
吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！
吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！
09:26 2025/03/24
吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！
香港小姐 癌症 吳文忻 演唱會 鄭秀文 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
急症室最長等候時間（05月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間16:05）
生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍