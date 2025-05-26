鄭秀文澳門演唱會｜鄭秀文演唱會哽咽獻唱深情送祝福　抗癌前港姐感動眼濕濕：多謝加油！

【鄭秀文 / 演唱會 / 吳文忻 / 吳忻熹】天后鄭秀文（Sammi）昨晚（25日）晚在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行第七場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」。

Sammi在演唱《不要驚動愛情》時，走到了舞台一側，面向觀眾席深情獻唱，不斷指向天空，憑歌寄意唱出「這份情像翅膀打開」，為來到現場的現年50歲的前港姐、正在努力抗癌的吳文忻（現名吳忻熹）加油打氣，吳文忻收到祝福後，感動到樣泛淚光。

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鄭秀文澳門演唱會｜哽咽獻唱送祝福 吳文忻感動眼泛淚光

吳文忻自去年8月公開3年前確診乳癌消息，一直積極抗癌，期間一度好轉，但今年3月突然惡化至第四期，現時她的病情仍有反复，幸吳文忻一直積極樂觀面對。昨晚吳文忻到場支持鄭秀文演唱會，唱道曲目《不要驚動愛情》時，鄭秀文發現好友後情緒隨即變得激動。

吳文忻今日（26日）在IG分享一段鄭秀文為她加油的影片，片中鄭秀文發現她到場後，立即向她走來，並停留在她面前，將成名曲《不要驚動愛情》深情地唱給她；演唱期間，Sammi多次指向天，又與吳文忻對視，似對她加油打氣。

當唱到「這份情像翅膀打開」歌詞時，Sammi指住吳忻熹說：「加油，唔使怕，天父愛你！」並一直對住她唱歌，而她就站在第一排跟住唱。Sammi唱到「生老病死 一起細數歌」後，緊握拳頭向她說「加油」，Sammi更一度哽咽抹眼淚。

鏡頭轉向吳文忻，她亦注視著唱歌的鄭秀文並一同跟唱，她現時已剃光了頭髮，戴著粉色的帽子，眼中淚光閃爍，十分感人；吳文忻寫道：「『神教會你等待⋯⋯ 』收到！多謝Sammi嘅加油與加持！好感動啊！感恩！#youandmi鄭秀文世界巡迴演唱會 #謝謝sammi #iloveu」。

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