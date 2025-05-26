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不離不棄︱44歲男星迎娶細12年女友　兩年前腦中風險死女友陪伴告白：沒有你我活不下去

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

44歲男星迎娶細12年女友　兩年前腦中風險死女友不離棄：沒有你我活不下去

【納豆／依依／婚宴／腦出血／中風】神仙愛情！44歲台灣演員兼主持林郁智（納豆），與小12年的女友依依愛情長跑近10年，昨日（25日）終舉辦婚宴。納豆在兩年前突發腦出血中風險喪命，幸得依依不離不棄照顧；依依在婚宴上也回憶這段往事告白納豆：「如果沒有你，我好像也活不下去」。

納豆和依依25日在台北寒舍艾美酒店舉辦婚宴筵席50桌，非常氣派。婚禮期間數度出現感人場面，包括被問到婚禮的誓詞，依依透露自己在寫的時候就哭了好幾次：「我的誓詞就是我從小到大想像自己的白馬王子很多次，都是高富帥，沒想到結果白馬王子長這樣。但我現在沒辦法想像我的白馬王子不是他（納豆）」。

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二位新人還被問到做人計劃，納豆自爆「晚上可以8次！」，但兩人目前還沒規劃蜜月，未來事情希望順其自然。

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納豆2年前腦中風險死 依依不離棄：沒有你我活不下去

新娘依依又被訪問到「為何經歷過這麼多事仍對納豆不離不棄？」，她對此感性回應：

我真的很感謝你（納豆）生這個病，我才發現我的生活沒有你很可怕，我才知道自己那麼愛你，如果沒有你，我好像也活不下去，雖然中間有很多的辛苦，可是你帶給我的幸福比辛苦多很多很多倍。

事實上，納豆於2022年1月因頭痛不適，被依依發現不妥時已口齒不清，估計應是小中風；結果送往醫院檢查時血壓飆升至240，照X光以及腦部CT時陷入昏迷，口吐白沫兼失禁，才驚覺是嚴重的腦中風。當時，依依很害怕會就此失去男友，幸而在黃金時間內緊急開腦手術治療，納豆最後留醫約4個月才逐漸康復。

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在經歷過生死羈絆後，二人在去年情人節齊齊入院做身體檢查，讓經歷大病的納豆明白健康的重要。依依在社交平台發文記錄：

在陪納豆經歷腦中風開刀的人生歷程後，我們都深刻體驗到健康無價，沒什麼是比身體健康更重要的。

同年11月20日，納豆和依依拍拖近8年時間，納豆透過社交平台報喜向依依求婚成功，並寫下長文感謝女友一直不離不棄的照顧。

同場加映：腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

同場加映：中風急救「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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