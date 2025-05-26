醫療論壇｜李家超︰單邊和保護主義像傳染病一樣席捲全球　開放環境才可促進貿易

特首李家超指，當單邊主義和保護主義像傳染病一樣席捲全球時，應謹記開放環境才可促進貿易，正如人體只有當其相互關聯的系統協調運作時，才能保持健康，全球經濟只有在信任合作和多邊主義的生態系統中才能繁榮發展。

▼ 點擊圖片放大 +2

李家超︰河套香港園區將促進與內地醫療科技合作

由港府和貿發局主辦的亞洲醫療健康高峰論壇，一連兩日在會展舉行，有超過2800名全球醫療衞生領域的官員及組織代表出席。李家超、國家衞生健康委員會副主任曹雪濤、貿發局主席林建岳出席開幕儀式。李家超指，未來會在河套香港園區促進與內地醫療科技的合作；正與深圳合作，年底前設立「真實世界研究及應用中心」，促進醫療數據共享，加快兩地新藥審批。

在應對醫療衞生、貿易和其他社會議題時，隔離並不是答案。雖然壁壘可能阻擋到疾病的力量，但卻扼殺自由開放的交流，而這正是繁榮的關鍵所在。當單邊主義和保護主義像傳染病一樣席捲全球時，我們應謹記一個基本事實，開放環境才可促進貿易，正如人體只有當其相互關聯的系統協調運作時，才能保持健康，全球經濟只有在信任合作和多邊主義的生態系統中才能繁榮發展。

國家衞健委副主任曹雪濤︰繼續支持港府參與健康中國和健康灣區建設

曹雪濤致辭強調，香港在醫療健康方面發揮獨特和重要作用，對香港醫療衞生發展充滿信心，將繼續支持港府參與健康中國和健康灣區建設。

曹雪濤說，

希望大家秉持人類衞生健康共同體理念，發揮中外交流的橋樑紐帶作用，加強政府間、機構間的溝通與協作，在傳染病防控、公共衞生體系建設等方面，共享經驗、資源和成果，共同提升全球公共衞生安全水平。

世衛總幹事譚德塞則視像致辭指，日前通過的《大流行協定》確保與疫情相關的衞生產品能公平地分發，能發放多邊主義有效的訊息。

貿發局舉辦「國際醫療健康周」，其中論壇邀請超過80位來自世界各地的專家，探討未來醫療合作機會；另外國際醫療及保健展一連三日在會展舉辦。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5