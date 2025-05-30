致癌危機｜炒菜常用6種油易誘發4種癌症　醫生推薦改吃2類食油

【炒菜／食用油／飲食習慣／癌症】大多數人的日常飲食中，常會攝取到沙律油、葵花油等食用油。不過，台灣放射腫瘤科醫生廖志穎提醒，這「6種油」應少吃，過量攝取可能增加罹患大腸癌、肝癌、乳癌、前列腺癌的風險。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫生廖志穎在其Facebook專頁發文指出，油脂所含的Omega-3、Omega-6、Omega-9等脂肪酸，是人體重要的能量、細胞生長來源，協助人體吸收脂溶性維生素（ADEK)、構成細胞膜與荷爾蒙等，以維持人體正常生理機能、情緒憂鬱。

致癌危機｜油脂中的Omega-6 刺激癌細胞生長

廖志穎引述最新研究表示，在動物實驗中Omega-6會刺激mTORC1，刺激三陰性乳癌生長，同時也可能刺激前列腺癌、大腸癌、肝癌等癌細胞增殖。

廖志穎指出，現今多數人的飲食習慣偏向以大量肉類、芝麻油、大豆沙律油及葵花油為主，這些食物的油脂成分主要為飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸Omega-6，較少攝取單元不飽脂肪酸Omega-9，如苦茶油、橄欖油等；最嚴重缺乏的是多元不飽和脂肪酸Omega-3，如亞麻仁油、魚油、種子堅果等。此外，他也表示，Omega-3與Omega-9具有較佳的抗發炎效果。

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致癌危機｜醫生推薦食用油名單

優質食用油：富含Omega-3、Omega-9，具抗發炎功效

芥花油、亞麻油、紫蘇油（Omega-3含量高）

橄欖油、牛油果油、苦茶油（Omega-9含量高）

以上這些可以烹調常用，若要高溫油炸可選牛油果油、苦茶油

中等級食用油：

玄米油

應減少攝取的Omega-6含量高油品：

大豆油

花生油

玉米油

葵花油

葡萄籽油

南瓜籽油

豬油與椰子油因飽和脂肪酸含量較高，也不建議經常食用。

同場加映｜4大食油保存方法

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中，曾分享4大食油保存的方法：

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食油｜8種食油大比拼

台灣減重醫生蕭捷健曾列出8種常見食油的營養價值、煙點，以及所適合的烹調方式，供大家平時煮食時選擇適合的食油。

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同場加映｜15款不含基因致癌物安全食油

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

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資料來源：放射腫瘤科醫生廖志穎

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