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李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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李徐子淇於無綫節目中，罕有談及老爺李兆基。

【李兆基／四叔／李徐子淇】恒基地產創辦人李兆基於3月離世，昨晚（5月26日）無綫電視播映《李兆基博士紀念特輯 • 和光同塵》。節目中，千億新抱李徐子淇罕有受訪，分享老爺李兆基生前的日常習慣，其中一件暖心事更令她感動不已。

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千憶新抱丨徐子淇：他很有童真

李兆基次子李家誠與徐子淇育有四名子女，分別為現年17歲的大女李晞彤、16歲次女李晞兒、13歲長子李俊熹以及9歲次子李建熹。節目播出了李兆基與孫兒的合照，展示三代同堂滑雪的溫馨場面，同時令徐子淇的四名子女曝光。

此外，節目提及恒基地產為李兆基舉辦的紀念展，展出了四叔生前喜愛的陀錶等珍貴物件。身為新抱的徐子淇特別現身受訪，分享與老爺相處的點滴。

徐子淇透露，李兆基熱愛滑雪和高爾夫球，玩起來相當投入，她笑言：「他一玩起來就充滿童真。他也是一個非常準時的人，另外，他身上總是佩戴著陀錶。我們都覺得他好犀利，因為他的視力驚人，我們都說：『嘩！你怎麼能看得這麼清楚？』」

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千憶新抱丨餅廠印製專屬肖像餅盒

此外，90多歲的李兆基對某零食情有獨鍾，徐子淇拿著一盒北海道人氣曲奇「白色戀人」兼笑言：「他非常喜歡這款餅乾，當然我的小朋友也愛吃，他以前經常拿出來請小朋友吃。」

某天，四叔拿出一盒印有自己肖像的曲奇餅盒，令徐子淇十分驚訝。原來，該品牌曾與四叔的公司合作，推出印有李兆基肖像的曲奇餅盒。徐子淇笑言，子女一度以為餅乾工廠是爺爺開設，她回憶道：「他們問可不可以多拿一些餅乾，我說不能吃太多。他們就說：『這是爺爺開的啊！』我就說：『不是啦，只是餅盒印了爺爺的樣子。』」

此外，策展人Charles向徐子淇交出一份疑似講稿的紙張，原來是他們在四叔的辦公室找到的，徐子淇即時說：「是不是兒子建熹那次百日宴？」老爺將講稿保存近10年，令子淇十分感動，她表示：「他真的很疼愛家人，我完全沒想到他還保存著。」

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