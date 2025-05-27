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卡拉OK︱當年K歌女神家底厚轉行投身首飾業　設計作品獲「珠寶界奥斯卡」銀獎

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撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

李蘢怡的首飾作品在「珠寶界奥斯卡」獲銀獎。

【李蘢怡 / 夜遊杜拜 / 女神】現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）擁有174cm身高，最初以模特兒身份出道，之後簽約東方魅力成歌手。

初出道時，因名字跟資深演員李龍基相近，曾被誤會是父女，後來李籠怡否認。其實她家底不錯，其媽媽為仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋），鄭玉而第二任丈夫為投資高手，實力雄厚。

李蘢怡於2002年推出首張個人專輯，當中《夜遊杜拜》可說熱爆K場，另外與同期出道的陳文媛（Bobo）合唱歌《時光中飛舞》在當時也頗受歡迎。

可惜，推出一張唱片後無以為繼，在2006年淡出娛圈轉行在珠寶公司任傳銷和公關的工作，同時積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，在2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展，她在去年更以其名作《夜遊杜拜》為題推出作品展。

凍齡女神︱52歲「男神收割機」送學霸兒子機感不捨　嫁初戀男友住海景豪宅過少奶生活

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儘管李蘢怡早已不是娛圈中人，仍不時在公開的社交平台帳戶分享生活點滴，從她上載照片所見，雖然她已不當藝人，保養得仍然非常好，樣貌及身材沒走樣。

日前，她便在社交平台鏽分享喜悅，她設計的「Yin&Yang」的耳環在由英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council，簡稱GC&DC）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）獲銀獎。

該獎不但屬歐洲金工藝和珠寶設計方面最權威年度賽事，也代表世界一流的設計鑒賞水準，是英國以至世界最重要的珠寶行業大賽活動之一，被稱為「珠寶界奥斯卡」，李蘢怡在社交平台表示感謝大會認可，令她受很大鼓舞。

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