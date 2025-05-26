殺神John Wick｜《芭蕾殺姬》倫敦首映禮　甄子丹現身撐安娜迪艾瑪絲奇洛李維斯

【殺神John Wick / 奇洛李維斯 / 安娜迪艾瑪絲 / 甄子丹】荷里活動作電影《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）上周四（5月22日）於倫敦舉行盛大的電影首映禮，女主角「邦女神」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）與「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）攜手盛裝亮相。

同行的還有一眾主演包括《陰屍路》諾文利德斯（Norman Reedus）、系列靈魂人物「殺手酒店經理」伊恩麥聖（Ian McShane）、柏林影后卡塔蓮娜摩蓮奴（Catalina Sandino Moreno）、《沙丘瀚戰》莎朗登勤布魯絲特（Sharon Duncan-Brewster）及導演連韋斯曼（Len Wiseman），齊踏上紅地氈。

兩位特別嘉賓，《帝國驕雄II》貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）和上集的甄子丹亦有現身撐場，場面星光熠熠。

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殺神John Wick｜影評盛讚安娜迪艾瑪絲驚艷全場 奇洛李維斯打得精彩

電影首映順利舉行後，首批影評亦隨即出爐。安娜迪艾瑪絲與奇洛李維斯這兩位備受矚目的主演，在戲中的演出大獲好評。雖然奇洛今次並非戲份最重的男主角，但再次回歸「殺神」角色，影評盛讚「奇洛李維斯的動作場面始終好精彩」，一看見他出場，甚至興奮得「全身起雞皮」！

今集的女主角安娜迪艾瑪絲，亦以實力證明自己擔得起「女殺神」稱號，戲中的表現「充滿狠勁，以致命的優雅與震撼的武打動作驚艷全場」。

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殺神John Wick｜電影動作方面：激烈又創新

另外，各位影迷最期待的，相信是電影的動作方面。影評大讚今集「一如『殺神』系列，激烈又創新」、「滿足你的一切期望」，「狂暴、華麗、情緒澎湃」，直言「大部分『殺神』粉絲都會滿意今集」！影迷津津樂道的「殺神宇宙」世界觀，今集亦有所擴展，其中包括了「驚為天人的華麗場景，關於因果的復仇故事刺激又引人入勝，武器創新多樣，展現機智的應變能力」。

今集可謂既繼承了「殺神」系列的精華，又殺出了「女殺神」的新風格，「某些殺招超癲，媲美之前的《殺神John Wick》電影」，絕對是John Wick粉絲不能錯過的驚喜之作！

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