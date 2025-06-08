投訴呃秤｜港男落單定量牛肉飯疑俾呃秤　控訴「嗌極都係得50g」店方7字解釋

【呃秤 / 牛丼專門店 / 銅鑼灣 / Threads】以前去街市買餸最驚俾人呃秤，依家出街食飯同樣驚俾人呃秤！

最近就有港男在社交平台發文控訴，銅鑼灣一家牛丼專門店提供的牛肉份量遠低於菜單所標示，稱下單120g牛肉，即場上磅磅重后發現僅有50克，其女友下單90g牛肉亦僅50克，因而質疑牛丼專門店份量標準：其實Standards（標準）係50g？

日前，有港男在Threads上分享了他在銅鑼灣一閒牛丼專門店的用餐經歷，稱當時下單了一份標示含120克牛肉的餐點，上餐時明顯感覺份量不足，由於事主有健身與控制飲食的習慣，於是拿出隨身的迷你電子磅秤重，驚覺牛肉實際秤重僅50克，事主深感離譜表示：「一眼睇落去就知90g都無，上磅仲離譜…得50g。」

呃秤｜事主質疑餐廳的份量標準

至於事主女友，下單的是標示含90克牛肉餐，同樣是僅有50克。讓事主不禁質疑餐廳的份量標準：「定其實standard係50g？你地廚房連個磅都無，點統一出餐重量？」事主當即向餐廳職員反映，得到店方的補加份量，惟重量仍是不足。

不過他慶幸表示：「如果我無帶磅出街，我連加返少少肉嘅機會都無」，稱發文原意是想警示其他消費者，見到不少人都曾受「黑店」欺騙，於是計劃向監管部門舉報。

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呃秤｜網民建議事主向海關舉報

帖文發佈后引發熱議，部分網民分享出在同一餐廳遇到類似經歷，「中過伏+1！完全食唔飽」、「我係尖沙咀叫90g的，上左枱先發現勁少，女仔食完都唔飽」、「前2日食，嗌120g都係比好少肉，同90g冇分別」、「前排食咗銅鑼灣分店，我都有加量都覺得啲肉少到癲，估唔到真係咁呃秤」。

有部分更建議向海關舉報，懷疑餐廳存在違反《商品說明條例》，「呢間啲嘢係幾好食，食過幾次都勁呃秤，但係又冇諗過要帶個磅影低佢嘅罪證，違反商品說明條例㗎」、「詐騙 ，違反商品說明條例。」另外，有網民推測餐廳餐單的標示，可能以生肉重量計算，「佢一定係計before cook， sous vide完會有水份流失。」、「其他同8安士牛扒一樣，係煮之前8安士，全世界都係咁」。

呃秤｜店方回應：為熟成前生肉重量

針對事件，店家於帖文公開留言回應，解釋其標示的90克或120克為「熟成前生肉重量」，稱牛肉經過多日的熟成會令肉纖維發生改變，導致水份及重量都有所減輕。

同時承認菜單表述易生誤解，指：「明白到我哋寫90g/120g的確係會令客人認知係出品的重量，我哋會盡快將menu上嘅所有重量標明清楚係Raw（生肉）嘅階段係。」最後店方又就事件致歉，承諾會加強員工的培訓，感謝網民的「善意意見」。

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