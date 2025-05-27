抗老飲食｜61歲抗老名醫公開逆齡三餐　早餐咁食預防脂肪肝　1關鍵維持好記性

【抗氧化/抗老/一日三餐/記憶力】一日之計在於晨，別小看每日三餐，健康就是一點一滴吃回來的！台灣營養學家分享自身逆齡餐單，特別是早餐組合富含抗衰老元素，多年來親測實證逆齡成功！

台灣61歲營養學家劉博仁醫生近日在《小宇宙大爆發》節目中公開個人飲食習慣，特別強調蛋白質與卵磷脂攝取對健康的重要性，並分享自己維持數十年的飲食原則。

早餐組合：

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半顆五穀雜糧饅頭

1杯無糖豆漿（添加一匙蛋白粉）

1顆雞蛋

適量黑芝麻粉、卵磷脂粉、蛋白質粉

劉博仁解釋，這樣的搭配是為確保蛋白質攝取充足，避免因長期蛋白質不足導致肌肉量萎縮與肌少症。他特別說明添加物的功效：

黑芝麻粉：富含維他命E與抗氧化物質（需打成粉狀以利吸收）

卵磷脂粉：作為腦部記憶傳導物質「乙醯膽鹼」的主要原料

蛋白質粉：每1公斤體重應該對應每天進食1克的蛋白質，換言之一個70公斤的成人每天基本上要進食70克蛋白質。

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劉博仁指出，台灣約有30萬失智人口，認知功能退化者眾多，自己從30多歲開始持續補充卵磷脂，因其膽鹼成分不僅有助維持記憶力，還能預防脂肪肝形成。

午餐組合：

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主食：三文魚或鯖魚（偶爾替換為雞腿、雞胸肉）

配菜：1顆蛋、半碗米飯、3份蔬菜

晚餐組合：

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主食：魚肉或雞肉

配菜：半碗飯、3份蔬菜

蛋白質補充：豆干、豆腐與雞蛋交替食用

餐後水果：1/4顆番石榴（有時替換為蘋果或奇異果）

抗老飲食｜維持記憶力關鍵：多喝水

他亦提醒，要維持記憶力最重要是喝足夠水，如身體水分太少，會導致記憶力衰退。他解釋，體內水分太少會導致排毒循環減慢，晚上睡覺的時候正是大腦修復的時間，水分不足會導致大腦退化物質循環變差，導致類澱粉蛋白沉積很快，感覺就像人會變得笨一點。

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