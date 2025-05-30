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Healthy Life丨物理治療師拆解五十肩　3大動作放鬆肌肉防痛症

都市病

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【五十肩／拉伸／痛症】五十肩是常見都市人痛症之一，一旦出現，很多時會導致病者活動能力大受影響。註冊物理治療師程鈞筵便分享了五十肩常見症狀，以及分享3大動作，幫助拉伸以預防五十肩。

拆解五十肩

註冊物理治療師程鈞筵表示，五十肩其實是一種肩關節囊及周圍軟組織黏連，其中一個形成原因可能是病者過去曾有傷患，導致細胞修補過程中有疤痕組織增生，令黏連情況出現，繼而使手部活動能力惡化。

一般患者可透過以下測試，去判斷是否有五十肩問題:

  • 手部向外打開，正常90度，但五十肩就會活動限制達8至9成
  • 手舉高原本是180度，但卻變成90度，限制達百分之五十
  • 外旋限制多過外展限制，再多過內旋限制

程鈞筵又指，五十肩可分不同階段:

一開始是痛，然後關節受限或者一開始能動但伴隨痛感；之後痛感減少但出現黏連，令活動能力受限；經過解凍期活動又可如常。

程鈞筵表示，儘管身體可自行修補，但往往需時或年半至2年，令病者生活大受影響，如更衣吹頭等動作亦會出現困難，長此下去，更可能出現腰痛問題。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

預防五十肩

要預防五十肩，程鈞筵分享了以下動作:

第1個動作

  • 肩膊微微向下沉，向後夾
  • 耳仔膊頭成一直線
  • 剛開始動作可維持3至5秒
  • 其後可以將時間逐漸增加
  • 對膊頭上背及頸都有一個穩定的作用

 

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注意: 
小心向下向後時會聳肩，即不自然縮起了膊頭
向下向後沉肩之後，用一隻手輕輕按膊頭，看看是否是軟，如果是硬，就是錯誤的做法。

第2個動作

  • 當坐得過久時，又不方便站立時
  • 可將手放在椅子，微支撐使臀部與椅子分離
  • 可減輕腰錐壓力及幫助膝蓋放鬆
  • 這動作一開始時，盡量以10秒為目標
  • 因為雙手可能都累，儘量30秒之後做完之後就放鬆

 

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第3個動作

  • 放鬆前面的胸大肌，位置在牆附近
  • 將手舉高90度，肩關節位置是90度
  • 貼牆身體向前，身體肩膊呈水平線，身體微向前傾
  • 感覺到前面胸肌有拉緊感覺，大約拉60秒即1分鐘
  • 另外，將手舉起125度至130度位置
  • 再重覆剛才動作，維持1分鐘
  • 慢慢放鬆，同樣地做5次
  • 左右2邊做便可

 

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