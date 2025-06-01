傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光

【傑出學生/通德學校/單車/香港運動員/屈臣士】11歲的庫克頌雅（Emma Cook）是香港單車界的明日之星。然而，在她7歲時，突如其來的一場病令她不得不暫停訓練，專心治療。她的免疫系統失調導致眼睛發炎、膝蓋腫脹，讓她無法繼續最愛的單車運動，心中充滿不捨。但在父親Brian Cook的陪伴與支持下，她憑著堅強的意志，成功戰勝病魔，重返賽場，並以卓越表現獲得今屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」。

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Emma目前就讀元朗通德學校小五，來自「運動世家」。父親Brian Cook是前港隊落山單車運動員，曾在亞運會摘下銅牌，哥哥目前在港隊受訓，而爺爺年輕時則是馬拉松長跑選手。在這樣的環境下，Emma自幼便對單車運動充滿熱愛，2歲開始接觸平衡單車，2歲半便已經學會踩單車。

單車尖子｜治療近3年終於康復 惟隨時可能復發

庫克頌雅童年時便展現出單車天賦，征戰大小比賽，卻在7歲時罹患免疫系統失調症。「我的眼睛開始經常發炎，膝蓋腫痛，每次活動都疼痛難忍，迫不得已停下訓練，接受藥物治療。」她回憶道。看著哥哥持續訓練，而自己卻無法參與，她心中充滿失落，唯一的念頭就是儘快康復，重返賽場。

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爸爸Brian坦言，當時完全不知道Emma的病情是否能根治，只能不斷嘗試不同的藥物。最終，在醫生的建議下，Emma開始服用藥性強烈的類固醇才得以控制病情。「初時我們很抗拒，因為她年紀還小，但最終別無選擇。」他說。經過長達近三年的治療，Emma終於康復。然而，這種免疫系統失調症隨時可能復發，未來仍充滿未知。

康復後，Emma全力投入訓練，力求追回失去的時間。她不僅多次代表香港出國比賽，更在2023年與父親共同征戰亞洲BMX錦標賽，雙雙摘冠，父女攜手在賽道上創下輝煌戰績，手袖上的彩虹條紋正是榮耀的象徵。

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在訪問當天，Emma騎著單車在起伏不定的賽道上疾馳，展現出充沛精力，即便面對超過10米高的陡坡，她毫不猶豫地衝下。而父親Brian更展示驚人技巧，在空中翻轉360度，充分證明他亞運銅牌得主的實力。當被問到是否曾害怕學習這項極限運動時，Emma果斷回答：「不會！這項運動太好玩了，而且爸爸一直在身旁，讓我感覺更安心。」對她而言，單車運動不僅帶來刺激感，更讓她有機會走遍世界、開拓眼界。

單車尖子｜努力兼顧學業與單車運動

然而，長期參賽也讓她錯過不少課堂。幸好，媽媽對她的學業要求嚴格，必須科科合格才能繼續訓練。因此，Emma時常在飛機上溫書、寫作業，甚至在比賽期間於酒店上網課。她甚少抱怨辛苦，憑著強大意志力，努力兼顧學業與運動。爸爸Brian亦感激學校的理解與支持，使Emma能夠在學業與運動間取得平衡。

對於獲得「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，Emma十分興奮：「這個獎讓我更加確定自己的目標——我要成為港隊成員，代表香港在世界各地比賽！」

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單車尖子｜父親Brian：學識贏之前先學識輸得起

作為教練又是父親的Brian，深信運動不只是競技，而是一種生活態度。他強調：「單車運動應該是孩子發自內心的熱愛，而不是被強迫的選擇。最重要的是努力訓練，享受比賽，獎項只是附加的成果。」他說：「我不會強迫孩子一定要贏，只希望他們喜歡這項運動，能夠快樂地投入。現在反而是他們拉著我，我說『爸爸累了，休息一下吧』，結果他們卻說『再踩一會！』這才是最珍貴的。」

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Brian除了是Emma的爸爸，亦是一名親子單車教練，深知如何引導孩子正確面對勝負。他坦言：「你必須教孩子如何接受失敗，這樣才能真正學會成功。每場比賽後，我們都會分析並研究如何改進，但絕不會被失敗影響心態。我們教導孩子：這場比賽結束了，下一場再來！最重要的是健康、快樂地追尋夢想，這才是運動的真正意義。」

Emma的故事展現了運動員不屈不撓的精神，也反映出家庭的支持如何塑造一名優秀運動員。她的夢想仍在前進，而她的決心，將隨著車輪不斷向世界疾馳。

場地提供:AKKI Bike Park 丫髻山地單車樂園

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