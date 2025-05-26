西安考察｜大律師公會執委：西安仲裁委員會受理案件範圍逐步擴大　港大律師能助處理涉外爭議案

律政司司長林定國正率120人的法律界、商界代表團赴西安考察，隨團的香港大律師公會執委何淑瑛指，西安仲裁委員會受理案件的數量及範圍逐步擴大，亦聘請來自香港的仲裁員，相信香港大律師能助力處理涉外爭議案件。

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考察團今日（26日）正式展開行程，參觀了陝西歷史博物館、西安仲裁委員會、中歐班列（西安）集結中心，以及由司法部設立的「三個中心」——中國—上合組織法律服務委員會西安中心、「一帶一路」律師聯盟西安中心和西安「一帶一路」國際商事爭端解決中心，亦獲陝西省委書記趙一德接見。

林定國：代表團深入了解陝西在涉外法治及國際商事爭端解決服務發展

林定國指，代表團深入了解了陝西在涉外法治及國際商事爭端解決服務的發展，包括全力推進西安「一帶一路」國際商事法律服務示範區（中央法務區）建設，並研究制定示範區建設十條措施及涉外法治人才培養方案等制度文件。

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隨團的香港大律師公會副主席許紹鼎表示，西安是「一帶一路」重要樞紐，加上陝港兩地政府去年簽署多項協議，相信此行有利兩地法律執業者探討合作機會，以西安為起點，攜手向外推廣兩地的法律專業服務。

何淑瑛指，西安仲裁委員會受理案件的數量及範圍逐步擴大，亦聘請來自香港的仲裁員，相信香港大律師在民商事各專業領域方面，能助力當地法律執業者處理日益複雜的涉外爭議案件。此外，「第七屆香港法律服務論壇」將於明日舉行，大律師公會主席毛樂禮獲邀為其中一場專題討論擔任主持，介紹香港作為「一帶一路」項目主要法律及國際爭議解決中心的角色。

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