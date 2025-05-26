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立法會｜接待東盟十國駐港領事　梁君彥：香港將繼續實踐多邊貿易制度

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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立法會主席梁君彥聯同多位立法會議員，接待來自東盟十國的駐港領事。(梁君彥fb圖片)

立法會主席梁君彥今日（26日）聯同多位立法會議員，接待來自東盟十國的駐港領事，就香港與東盟如何深化合作交換意見，他特別感謝東盟支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)。

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多位立法會議員今日與東盟10個成員國的駐港領事工作午餐。梁君彥親自帶領東盟十國的駐港領事參觀會議廳，以及新擴建的「三角位」包括天台花園、活動廳和議員辦公室。

梁君彥在社交媒體發文，引述港澳辦主任夏寶龍本月在澳門考察調研時指出：「當今世界，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏是人心所向。」梁君彥說，過去一年，立法會與東盟成員國不斷深化互動。

梁君彥強調，香港將繼續實踐多邊貿易制度，積極在與東盟《自由貿易協定》的基礎上，促進與東盟成員國的貿易和雙向投資，並分享不同專業服務領域的知識、技術和經驗。

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