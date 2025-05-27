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港府銀髮經濟工作組5範疇出擊　料推動保險業界開發結合大灣區養老服務產品

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長卓永興領導。（資料圖片）

銀髮市場增長迅速，商機巨大，政府的「促進銀髮經濟工作組」，據知，快將公布在5範疇出擊，包括與業界合作促進「銀色消費」，亦推動保險業界開發結合大灣區養老服務的創新產品。

香港人口老化，既是問題也是機遇。根據政府推算，65歲以上長者，將從2023年的164萬人，增至2046年的274萬人，即屆時每2.7人中就有一名長者；隨着「銀髮市場」增長迅速，開拓新產品和服務不單可滿足長者需要，提升生活質素，也帶來商機。

「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長卓永興領導，商務及經濟發展局局長任副組長。據知，工作組快將公布在5大範疇推出措施。

首先，在促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」三方面，政府鼓勵各界在業務上，加入銀髮經濟元素，例如提供長者折扣，也保障年長消費者權益；政府也透過推動樂齡產品市場化及產業化，推動商界提供產品，擴展市場，例如科技園及數碼港，為樂齡科技等初創企業，提供一站式支援等。

政府將推廣「銀色財務及保障安排」

第二，政府將推廣「銀色財務及保障安排」。財經事務及庫務局局長許正宇曾透露，政府正聯同保監局與內地部門，推動政策創新，以把握銀髮經濟機遇，強化香港作為國際風險管理中心的地位。政府積極推動保險業界，開發結合大灣區養老服務的創新產品，並鼓勵內地大型保險集團來港合作，透過多元活動，提升長者對退休財務規劃的認知。

最後，就釋放「銀色生產動力」 ，政府將透過增加再培訓及再就業計劃等，協助釋放長者的生產力。

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