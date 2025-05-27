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旅發局招聘｜旅發局招總幹事　年薪及津貼高逾700萬　須符合5條件

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片）

旅發局昨日刊登啟事，招聘總幹事人選接替程鼎一，須符合5條件。林建岳上月接替彭耀佳出任旅發局主席，但在該局出任總幹事逾5年的程鼎一，據知將於今年底離任，旅發局於是展開全球招聘，物色繼任人選。

招聘啟事無提及職位的薪酬，但根據旅發局2023/24年報，總幹事在2024年的薪酬及津貼約739萬元；在2023年薪酬及津貼約699萬。

根據旅發局在LinkedIn的招聘啟事，候選人的條件包括︰

  • 應具備對香港及國際旅遊業動態及相關產業生態系統的深厚認識與理解；
  • 須擁有於跨國企業擔任具損益責任的高層管理職位的豐富領導經驗；
  • 須具備與多元利益相關者和高層管治機構互動的豐富經驗，能有效管理媒體關係，並能作為機構的優秀代表；
  • 必須展現出卓越的市場觸覺、跨文化敏感度，以及在策略規劃、變革管理、業績提升、制定以客為本的創新營銷策略及風險管理方面的豐富經驗；
  • 優秀的人際關係技巧、影響力及具外交手腕的領導才能

崗位職責：

  • 須向旅發局主席及全體成員匯報，負責制定香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略，並確立旅發局在實現該願景中的角色；
  • 將與旅發局全體成員及來自不同界別的內部與外部持份者緊密合作，確保香港能掌握各項旅遊趨勢所帶來的機遇；
  • 就政策及基礎設施的發展趨勢提出建議；
  • 需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為一個提供多元化體驗的首選旅遊目的地；
  • 將代表香港參與國際旅遊業的活動，並確保旅發局能營造有利平台，促進本地與國際旅遊業界建立策略性合作夥伴關係

最後，旅發局表示，歡迎來自不同背景、致力於促進香港旅遊業發展的人士提出申請或提名。

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