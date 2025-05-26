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通訊系統｜警方基於最新地緣政治風險評估　新通訊系統取消招標改直接購買

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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警務處正建構新一代通訊系統。（資料圖片）

警務處正建構新一代通訊系統，指基於最新的地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，決定基於公眾利益取消招標，並會採用直接購買方式。

預算開支下降六成至20億

保安局指，與2023年4月向保安事務委員會的簡介比較，預計項目的非經常性開支由約52億元大幅下調至約20億元（減少超過六成）。計劃在今年6月就擬議系統向財委會尋求撥款，如獲批准，預期系統可於2027年中起分階段投入運作。

保安局今日在立法會文件指，「指揮及控制通訊系統」現有的保養合約將於2027年屆滿。為配合現今警政需求及香港發展為智慧城市的政策方向，並破除 TETRA 窄頻寬的限制，建議建構新一代通訊系統，採用最新第五代流動寬頻（5G）取代 TETRA 作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式，提供前線人員與指揮中心之間的關鍵通訊服務。

保安局強調，新一代系統帶來的預期效益包括：建立安全、可靠、具高穩定性和持續性的通訊網絡，以應對國家安全需求；避免因地緣政治角力下對科技產品或公司可能面臨的供應鏈不穩，以降低潛在風險；在緊急狀況下高效獲取及共享多媒體信息，以協助執法及保障公共安全；與其他國家及地區執法機構採用流動寬頻技術執法的趨勢同步，以達致應有的專業水平。

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