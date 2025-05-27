  • 26°C
香港時間：2025527日 (二) 10:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心理健康｜失眠背後可能隱藏抑鬱症

醫健人物

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 失眠可能源於抑鬱症
  • 壓力、不良習慣影響睡眠
  • 新型藥物同時改善抑鬱及失眠

在經濟衰退下，不少行業出現裁員潮，打工仔面對失業危機，壓力隨之而來，進一步影響生活各方面，包括睡眠質素。精神科專科醫生何雅莉指出，都市人失眠的原因眾多，背後的元兇可能是抑鬱症等情緒病所引發，患者應正視病情，對症下藥。一些新型抗抑鬱藥物更可同時改善失眠問題，幫助患者重拾正常生活。

根據近年調查，超過三成受訪港人表示受失眠困擾。何醫生指出，失眠常見原因包括壓力過大，例如與學業或工作相關；情緒病如抑鬱症、焦慮症；其他疾病如慢性痛症、睡眠窒息症等亦可導致失眠。此外，不良的睡眠習慣也是主因之一，例如作息不規律、睡前使用手機、晚餐過飽或飲水過多；過度攝取咖啡、濃茶或酒精亦會影響睡眠質素。

及早察覺 減低生活影響

何醫生表示：「臨床上不少病人因長期睡眠質素差及情緒低落而求醫，但他們往往未察覺自己患有抑鬱症，直至接受診斷後才發現失眠可能是抑鬱症的徵兆。」部分患者在日常生活中已出現變化，例如食慾下降、負面思想、難以集中精神、情緒易怒、容易哭泣等，但往往未將這些症狀與情緒病聯繫起來。

失眠帶來的影響不容忽視，包括反應遲鈍、記憶力下降、情緒波動，甚至增加患上高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病的風險，亦會影響工作表現及人際關係。

新型抗抑鬱藥 有助改善失眠

在臨床治療上，醫生通常會先了解患者的壓力來源及生活習慣，再配合心理治療及認知行為治療，例如學習解決問題的方法、合理分配工作時間、簡化工作流程等。若情緒問題源於家庭壓力，建議選擇合適時機與家人溝通，共同解決問題，緩和緊張關係。同時，亦應調整睡眠習慣，如定時上床睡覺，避免睡前追劇或打遊戲等刺激活動。

何醫生指出，目前市面上有多種抗抑鬱藥物，但部分藥物可能引起副作用，如腸胃不適、體重增加，甚至影響血壓及性功能。若患者同時患有失眠，可能需配合安眠藥使用，但長期使用可能導致藥物依賴。現時已有部分屬於褪黑激素類型的抗抑鬱藥物，能同時改善抑鬱及失眠問題，減少對安眠藥的依賴。她提醒，治療抑鬱症及失眠的方法多樣，效果與副作用各異，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

金融業女子因壓力失眠 最終確診抑鬱症

曾有一名從事金融業的20多歲女子，因長期失眠而求醫。她所任職的公司出現裁員潮，數名同組同事被解僱，導致她的工作量大增，經常加班，壓力爆煲，晚晚失眠，情緒變得煩躁，與家人及男友的關係亦因此惡化，甚至經常哭泣。在朋友勸說下，她最終求診精神科醫生，並確診為抑鬱症。

她最初服用傳統抗抑鬱藥物，雖然情緒有所改善，但失眠問題依然存在。後來轉用褪黑激素類型的抗抑鬱藥後，抑鬱與失眠症狀明顯改善，人際關係亦逐漸回復正常。

精神科專科醫生

何雅莉

健康問題 健康養生 情緒病 失業 焦慮症

最高瀏覽

生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
星二代｜謝安琪大仔張瞻中學畢業媽媽感動落淚 哥哥1句話讓妹妹淚崩
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人