心理健康｜失眠背後可能隱藏抑鬱症

在經濟衰退下，不少行業出現裁員潮，打工仔面對失業危機，壓力隨之而來，進一步影響生活各方面，包括睡眠質素。精神科專科醫生何雅莉指出，都市人失眠的原因眾多，背後的元兇可能是抑鬱症等情緒病所引發，患者應正視病情，對症下藥。一些新型抗抑鬱藥物更可同時改善失眠問題，幫助患者重拾正常生活。

根據近年調查，超過三成受訪港人表示受失眠困擾。何醫生指出，失眠常見原因包括壓力過大，例如與學業或工作相關；情緒病如抑鬱症、焦慮症；其他疾病如慢性痛症、睡眠窒息症等亦可導致失眠。此外，不良的睡眠習慣也是主因之一，例如作息不規律、睡前使用手機、晚餐過飽或飲水過多；過度攝取咖啡、濃茶或酒精亦會影響睡眠質素。

及早察覺 減低生活影響

何醫生表示：「臨床上不少病人因長期睡眠質素差及情緒低落而求醫，但他們往往未察覺自己患有抑鬱症，直至接受診斷後才發現失眠可能是抑鬱症的徵兆。」部分患者在日常生活中已出現變化，例如食慾下降、負面思想、難以集中精神、情緒易怒、容易哭泣等，但往往未將這些症狀與情緒病聯繫起來。

失眠帶來的影響不容忽視，包括反應遲鈍、記憶力下降、情緒波動，甚至增加患上高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病的風險，亦會影響工作表現及人際關係。

新型抗抑鬱藥 有助改善失眠

在臨床治療上，醫生通常會先了解患者的壓力來源及生活習慣，再配合心理治療及認知行為治療，例如學習解決問題的方法、合理分配工作時間、簡化工作流程等。若情緒問題源於家庭壓力，建議選擇合適時機與家人溝通，共同解決問題，緩和緊張關係。同時，亦應調整睡眠習慣，如定時上床睡覺，避免睡前追劇或打遊戲等刺激活動。

何醫生指出，目前市面上有多種抗抑鬱藥物，但部分藥物可能引起副作用，如腸胃不適、體重增加，甚至影響血壓及性功能。若患者同時患有失眠，可能需配合安眠藥使用，但長期使用可能導致藥物依賴。現時已有部分屬於褪黑激素類型的抗抑鬱藥物，能同時改善抑鬱及失眠問題，減少對安眠藥的依賴。她提醒，治療抑鬱症及失眠的方法多樣，效果與副作用各異，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

金融業女子因壓力失眠 最終確診抑鬱症

曾有一名從事金融業的20多歲女子，因長期失眠而求醫。她所任職的公司出現裁員潮，數名同組同事被解僱，導致她的工作量大增，經常加班，壓力爆煲，晚晚失眠，情緒變得煩躁，與家人及男友的關係亦因此惡化，甚至經常哭泣。在朋友勸說下，她最終求診精神科醫生，並確診為抑鬱症。

她最初服用傳統抗抑鬱藥物，雖然情緒有所改善，但失眠問題依然存在。後來轉用褪黑激素類型的抗抑鬱藥後，抑鬱與失眠症狀明顯改善，人際關係亦逐漸回復正常。

精神科專科醫生

何雅莉